Özgür Özel fotoğraflarla anlattı... Erdoğan üzüm fiyatını kimle belirledi? Ağar, Çakıcı ve 'SBK' bağlantısı

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 18:03

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşmada, çekirdeksiz üzüm fiyatının 27 TL olarak belirlendiğini açıklamıştı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Erdoğan'ın üzüm fiyatlarını belirlerken kimlere sorduğuna ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Erdoğan'ın açıkladığı üzüm fiyatı için "tarihin dolar bazında en düşük üzüm fiyatı" diyen Özel, şunları söyledi:

"Ve üzüm fiyatını açıklarken önce bir bağa gitti, bağda fotoğraflar verdi. Orada biriyle konuştu. Videoları var, her yerde dolaşıyor. Manisa'daki üzüm fiyatını kime soruyor? Cumhur İttifakı'nın Alaşehir Belediye Başkan Adayı ve üzüm ihracatçısı Ali Uçuk'a soruyor. 'Bu fiyat beğenilir mi' deyince hepsi birden etrafındakiler 'Beğenilir' diyor. Dün Genel Başkanımızın söylediği de o, üreticiye değil de üzüm ihracatçısına soruyor. O fiyatı o beğenir tabii..."

ÇAKICI, AĞAR VE SOYLU...

Ali Uçak'ın siyasi kimliğine dikkat çeken Özel, suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Alaattin Çakıcı, Korkut Eken ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'la birlikte çekilmiş fotoğraflarını gösterdiği MHP MYK üyesi Uçak'la ilgili şu bilgileri hatırlattı:

"Cumhur İttifakı'ndan aday bu beyefendi. Ve Alaşehir kampanyasına gösterilen ilgiye bakın. Diğer hiçbir ilçemizde olmayan… Kim gelmiş? Sayın Ali Uçak'ın yanında Korkut Eken, Alaattin Çakıcı kampanyaya desteğe gelmişler. Hepsi var kendi sitelerinde, sayfalarında. Bakın Uçak Kardeşler... Uçak Kardeşler arkada yazıyor, Mehmet Ağar burada...Aynı kampanya hepsi desteğe geliyor. Bakın o olmazsa olmaz, Sayın Soylu geldi, birlikte çalıştılar, destek verdi suç işleri bakanımız. Peki başka kim var? Mesela çocuğunun kirvesi kim? Sezgin Baran Korkmaz. Arkadaşlar bir tane tanımadık çıkmıyor değil mi?

"SINIRDA DURMADAN GEÇEN TIR'LARLA İLGİLERİ Mİ VAR

Özel, Erdoğan'ın üzüm fiyatının sorulduğu Uçak'ın sözkonusu isimlerle fotoğraf vermesini ise şöyle açıkladı:

"Peki bu arkadaşlar bu kampanyaya bu ilgiyi niye göstermiş? Alaşehir'de deniz yok, liman yok, sınır kapısı yok, havaalanı yok… Ama gümrük var. Yaş üzümleri Alaşehir'de gümrüklüyorsun, mühürlüyorsun Kapıkule'den durmadan geçiyor TIR'lar. Şimdi bu arkadaşların bu durmadan geçen TIR'ların olduğu Alaşehir Belediyesi'nin içinde bulunan bu gümrüğe bir ilgisi mi vardı, olacak mıydı bilinmez. Bizim Manisa Alaşehir’i hepsi şereflendirdi. Bugün üzüm fiyatı, bu adama sorarak belirleniyor."

Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Alaattin Çakıcı'nın, Korkut Eken'in, Mehmet Ağar'ın, Süleyman Soylu'nun, Sezgin Baran Korkmaz'ın dostuna sorunca, üzümcü dostu olmuyorsun işte. Bu işleri böyle belirleyen böylesine çeteleşmiş bir yapının eline kaldı sizin alnınızın teri, elinizin emeği."