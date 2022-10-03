Son dakika... Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken fotoğraf

03 Ekim 2022 Pazartesi, 11:52

Organize suç örgütü yöneticisi olmaktan hüküm giyen ve Nisan 2020’de infaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'yla ilgili olarak sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf dikkat çekti.

Uluslararası bir kahve zincirinin şubesindeki bir masada oturduğu görülen Çakıcı'nın fotoğrafını yeğeni Barış Çakıcı paylaştı.

Çakıcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşıma, "Yazılanı yaşamaya devam." notunu düştü.

İşte o paylaşım:

Cumhuriyet.com.tr'nin ulaştığı bilgiye göre Alaattin Çakıcı, sözkonusu fotoğrafı, ilgili kahve zincirinin Bursa'daki bir dinlenme tesisinde bulunan şubesinde verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Dava arkadaşımdır" diyerek sahip çıktığı Çakıcı, son olarak ağustos ayında Ankara'da MHP Genel Genel Merkezi'nde MHP lideriyle yaptığı görüşme üzerine gündem olmuştu. MHP cephesinin "nezaket ziyareti" diyerek açıklamaya çalıştığı görüşmeyle ilgili kulislere yansıyan iddialarda, iki isim arasında af gündeminin konuşulduğu ifade edilmişti.