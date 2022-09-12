Alaattin Çakıcı'nın danışmanından, Kahramanmaraş Valisi'ne 'ziyaret'

12 Eylül 2022 Pazartesi, 18:38

Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın basın danışmanı olarak tanınan, sık sık Çakıcı adına yazılmış metinleri gazetecilere e-mail yoluyla servis eden Ferhat Aydoğan, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un makamına 'ziyarette' bulundu.

OĞLUNU DA YANINDA GÖTÜRDÜ

Aydoğan, Vali Coşkun'a 'misafirperverliği' ve 'gösterdiği ilgi alaka' sebebi ile teşekkür etti.

Söz konusu ziyarette, Aydoğan'ın oğlu 'Cippo' da yer aldı. Aydoğan ve oğlu Cippo'nun, Vali Coşkun'a ziyareti fotoğrafa böyle yansıdı.

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Çakıcı'nın danışmanı Aydoğan, bu ay içinde de hastaneye kaldırılmıştı. Kendini kötü hisseden Aydoğan, Adana’da bulunan bir özel hastanede sağlık kontrolünden geçirilmişti. Tedavi altına alınan Aydoğan'a anjiyo yapıldığı öğrenilmişti.

Hastane yatağından fotoğraf servis eden Aydoğan'ın odasında iki paket sigara bulunması da gündem olmuştu.