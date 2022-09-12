Alaattin Çakıcı'nın danışmanından, Kahramanmaraş Valisi'ne 'ziyaret'
Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın duyurularını basın mensuplarına elektronik postayla servis eden ve kendisini Çakıcı'nın 'baş danışmanı' olarak tanıtan Ferhat Aydoğan, oğlu 'Cippo' ile birlikte Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret etti. Aydoğan, Vali Coşkun'a 'misafirperverliği' ve 'gösterdiği ilgi alaka' sebebi ile teşekkür etti.
Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın basın danışmanı olarak tanınan, sık sık Çakıcı adına yazılmış metinleri gazetecilere e-mail yoluyla servis eden Ferhat Aydoğan, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un makamına 'ziyarette' bulundu.
OĞLUNU DA YANINDA GÖTÜRDÜ
Aydoğan, Vali Coşkun'a 'misafirperverliği' ve 'gösterdiği ilgi alaka' sebebi ile teşekkür etti.
Söz konusu ziyarette, Aydoğan'ın oğlu 'Cippo' da yer aldı. Aydoğan ve oğlu Cippo'nun, Vali Coşkun'a ziyareti fotoğrafa böyle yansıdı.
HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Çakıcı'nın danışmanı Aydoğan, bu ay içinde de hastaneye kaldırılmıştı. Kendini kötü hisseden Aydoğan, Adana’da bulunan bir özel hastanede sağlık kontrolünden geçirilmişti. Tedavi altına alınan Aydoğan'a anjiyo yapıldığı öğrenilmişti.
Hastane yatağından fotoğraf servis eden Aydoğan'ın odasında iki paket sigara bulunması da gündem olmuştu.
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