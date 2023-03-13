Alaattin Çakıcı'nın danışmanından Jandarma Genel Komutanı Çetin'e 'ziyaret'

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın 'danışmanı' Ferhat Aydoğan, bugün Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’i 'ziyaret' etti. Sosyal medya hesabından Çetin'e teşekkür ettiklerini duyuran Aydoğan, kısa bir süre sonra paylaşımını sildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 21:04
Alaattin Çakıcı'nın danışmanından Jandarma Genel Komutanı Çetin'e 'ziyaret'
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Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın 'basın danışmanı' olarak tanınan, sık sık Çakıcı adına yazılmış metinleri gazetecilere e-mail yoluyla servis eden Ferhat Aydoğan, bugün depremin merkez üstü Kahramanmaraş'a gitti.

Aydoğan burada Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile görüştü. Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Harekat Komutanlığı'nda gerçekleşen görüşmenin ardından çekilen fotoğrafları Aydoğan sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Aydoğan paylaşımında şunları yazdı:

"Vatanınızın yiğitlerinden jandarma teşkilatımızın Genel Komutanı Sn Arif Çetin Paşamı #Kahramanmaraş’ta ziyaret ederek 36 gündür Afet bölgelerindeki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ettik."

Daha sonra Aydoğan'ın bu paylaşımı kaldırdığı görüldü.


Alaattin Çakıcı Ferhat Aydoğan Arif Çetin

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