Alaattin Çakıcı'nın dostundan 'İsveç' provokasyonu: Bu saatten sonra silahlı eylemler terör saldırısı sayılmayacak

Alaattin Çakıcı'nın yakın dostu Üzeyir Çakmaktaş, İsveç'te Kuran yakılmasına karşı mesajında "Bu saatten sonra İsveç misyonlarına yapılacak silahlı-silahsız eylemler, terör saldırısı sayılmayacak" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 10:41
Alaattin Çakıcı'nın dostundan 'İsveç' provokasyonu: Bu saatten sonra silahlı eylemler terör saldırısı sayılmayacak
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İsveç'te Kuran yakılması, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve af ile tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın cephesini de hareketlendirdi.

Çakıcı'ya yakınlığıyla bilinen Üzeyir Çakmaktaş, Kuran yakılmasına karşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu saatten sonra İsveç ve İsveç'i temsil eden misyonları hedef alan silahlı eylemlerin meşru sayılacağını savundu. 

Çakmaktaş'ın paylaşımı şöyle:

"Bu saatten sonra -sivillere yönelik hariç- İsveç’e ve İsveç’in dışarıdaki misyonlarına yönelik yapılacak silahlı-silahsız eylemler, terör saldırısı sayılmayacak; hadsize haddini bildirme anlamı taşıyacaktır!.."

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın yakın dostu olarak bilinen Üzeyir Çakmaktaş, daha önce de kişisel sosyal medya hesabından, "eli silah tutan her vatan evladının silah altına alınması" çağrısında bulunmuştu.

 

 


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