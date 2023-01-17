Çakıcı azlettiğini duyurmuştu... Avukat Can Sevinç Sinan Ateş'i hatırlattı, 'hazır olun mesajı' dedi!

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 15:46

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 15:56

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve af ile tahliye olan Alaattin Çakıcı, vekalet verdiği avukatı Can Sevinç’i azlettiğini duyurmuştu.

Çakıcı'nın kararının ardından Avukat Can Sevinç'ten bir açıklama geldi. Alaattin Çakıcı'nın avukatlığından kendi isteğiyle ayrıldığını belirten Sevinç, Çakıcı'nın açıklamasının kendisine yönelik bir saldırı yapılabileceğinin işareti olduğunu öne sürdü.

Basın danışmanı Ferhat Aydoğan aracılığıyla yapılan bu açıklama için "Şafak Mahmutyazıcığlu, Sinan Ateş ve diğer rahmetli insanların başına gelen gibi bir sonun hazırlayıcısıdır, altyapısıdır" diyen Sevinç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Hayranıyım, seveniyim ve yanlış yaptığı için bu eylemi gerçekleştirdim ifadelerine hazır olun mesajıdır. Benim kullandığım hesaplar annemin üzerinedir ve hepsini ben kullanmaktayım. Fakat bu veya bunun gibi bilgiler özel bilgilerdir. Benim bugüne kadar yaşadıklarımı Alaattin Çakıcı’nın tüm çevresi bilmektedir. Bana gelecek bir kurşun yaşadıklarım içinde en hafifi olacaktır. Son olarak da CHP üyeliğimi silmediğim için yaşadıklarım ve maruz kaldığım tüm davranışlar hoş gelmiş sefa gitmiştir.

Eğer başıma bir şey gelirse ve aranızda olmazsam bu hayatta en büyük başarım Atatürk’ün bize gösterdiği yoldan bir an bile sapmamış olmamdır.

Av. Can Sevinç"

NE OLMUŞTU: Alaattin Çakıcı, kendisinin "basın danışmanı" olarak bilinen Ferhat Aydoğan aracılığıyla yaptığı açıklamada, Avukat Can Sevinç'in kendisine söz vermesine rağmen kumar oynamaya devam edip iş insanlarından para istediğini ve dolandırıcılık yaptığını öğrendiğini belirtmiş ve "Türkiye genelinde sosyal medyada benden dolayı tanıyan herkese söylüyorum bu saatten sonra benimle hiçbir alakası yoktur" demişti.