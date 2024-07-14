Alaçatı açıklarında 'FETÖ' operasyonu: Kimlikleri belli oldu

İzmir'deki "ASTERI" isimli tekneye düzenlenen operasyonda, yurtdışına kaçmaya çalışan 10 şüpheli yakalandı. Bunlardan 8'inin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğunun tespit edildi.

AA
Yayınlanma: 14.07.2024 - 15:16
Alaçatı açıklarında 'FETÖ' operasyonu: Kimlikleri belli oldu
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ABD bayraklı "ASTERI" isimli yelkenli tekneyle Çeşme Alaçatı körfezinden kaçmak isterken yakalanan 8 FETÖ mensubunun kimlikleri ortaya çıktı.

İçlerinde polis ve askerin de bulunduğu, 1'i kadın 8 FETÖ mensubunun uzun süredir MİT'in takibinde olduğu belirtildi.

Yakalananlardan Ö.B, M.K, A.K, A.Ç ve H.S'nin Türk Silahlı Kuvvetlerinden FETÖ üyeliği nedeniyle ihraç edildikleri tespit edildi.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli emniyet amiri A.K'nın da 2016 yılında ihraç edildiği, "örgüte üye olma" suçundan hakkındaki davanın devam ettiği belirlendi.

Yedikule Göğüs Hastanesi'nde asistan doktor olan K.G'nin ve M.G'nin ise silahlı terör örgütüne üye olmaktan mahkum oldukları, tahliyeleri sonrası dava süreçlerinin sürdüğü tespit edildi.


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