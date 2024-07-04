CHP'li Ağbaba'dan Gökçek'e sert tepki: 'Baban hırsız mı FETÖ'cü mü?'

Yayınlanma: 04.07.2024 - 19:00

Güncelleme: 04.07.2024 - 19:08

Genel Kurul'da AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AKP iktidarının halkın yanında olduğunu belirtti.

Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Zengin'e dönerek Zengin'in yanında oturan AKP İzimr Milletvekili Şebnem Bursalı ve AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek'i göstererek, "Yanınızda olan iki milletvekillinden halkın yanında olduğunuz belli. Biri ıstakozu Monaco'da paylaşan milletvekili, biri onla büyüyen Osman" dedi.

Daha sonra kürsüye çıkan AKP’li Gökçek ise CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile Ağbaba’nın Mersin’de, “belediye üzerinden rant sağladıkları” iddiasında bulundu.

Gökçek, CHP’den tekrar aday yapılmayan Toroslar Belediye Başkanı’nın televizyonlara çıkıp, “Buranın bütün rantını Veli Ağbaba yiyor” dediğini iddia etti.

"BABASI HIRSIZ MI FETÖ'CÜ MÜ?"

Söz alan CHP’li Ağbaba’dan Gökçek’e sert tepki geldi. “Kim kamu malından yediyse, boğazından bir kuruş lokma geçtiyse, haram zıkkım olsun. Kim devletten, kamudan bir metrekare rant alarak, zenginleştiyse ondan şerefsizi, namussuzu yok. Kim Mersin’de rant için herhangi bir belediyesinde, herhangi bir müsaadeyle ilişkisi varsa, iş yapıyorsa o da şerefsizdir, ondan namussuzu yok” diyen Ağbaba, Gökçek’e şu soruları yöneltti:

“Sen ne iş yapıyorsun? Baban (eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek), eski Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü Genel Müdürü, Keçiören Belediye Başkanı, sonra milletvekili, sonra Ankara Büyükşehir Belediye başkanı. CHP’li, HDP’li, AK Parti’li, MHP’li kim milletvekilliğinden siyasette zengin olmuşsa, hırsızdır. Onun oğlu da hırsız oğlu hırsızdır. Arka arkaya nasıl kazandın kardeşim belediye başkanlığını? Her gün herkese küfrettin. Hakaret ediyorsun. Nereden aldın bu parayı? Sen açıkla. Baban nereden aldı, sen nereden aldın? AK Parti Grubu’na söylüyorum. AK Parti Grup Başkanvekili Sevgili Özlem Zengin, bu adamın babası hırsız mı FETÖ’cü mü? Onun cevabını verin. Benim değil, yedi sülalemin, anamın, babamın, kardeşlerimin, kim kamu malıyla zenginleşmişse de şerefsizdir, namussuzdur. Bu iddiayı kullananlar da şerefsizdir, namussuzdur.”

Tartışmanın üzerine bileşimi yöneten TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, genel kurula ara verdi.