Albayrak'ın gazetesinde 'Hakan Fidan' yorumu: 'AK Parti çevrelerindeki yakıştırmalar onu dikiz aynasına bakmaya zorluyor'

9.08.2025 10:22:00
Haber Merkezi
İktidara yakın Sabah'ın Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "AK Parti çevresinde Fidan'ın siyasî kariyerine ilişkin başlatılan 'yakıştırmalar' onu dikiz aynasına bakmaya zorluyor" yorumunda bulundu.

İktidara yakın Sabah gazetesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a ilişkin dikkat çeken bir köşe yazısı kaleme alındı. 

Gazetenin Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu tarafından kaleme alınan yazıda şöyle denildi:

"Bilmem farkında mısınız? Özel olarak işletilen bir mekanizma bugünlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın üstüne oynuyor. İtibar suikasti mahiyetinde iddialar ileri sürüyor, istifham uyandıracak imalarda bulunuluyor." 

Müderrisoğlu, yazısında şu ifadeleri kullandı: 

"İçeriye dönük bakış açısı gösteriyor ki... Sn Fidan'ın, yerleşik diplomatik kadroya ve bürokratik genetik kodlarına mesafesi söz konusu. "Teşkilat" odaklı güvendiği kadrolarla çalışmayı öncelemesi, kolay ulaşılan ve manipüle edilebilir yapıda olmaması haliyle Bakan ile Bakanlık dinamiklerini geniş ortak paydada buluşturmuyor. Buradaki negatif enerjiyi not etmek gerekiyor. Müzmin muhalif Namık Tan ise belli ki yerli-yabancı diplomatik misyonlardan doğrudan ve dolaylı katkı alarak Fidan'a cepheden taarruzu sürdürüyor. Adeta bakanlık müesses nizamının sözcüsü rolünü üstleniyor. Ve nihayet... Gerek AK Parti çevrelerinde gerekse farklı mahfillerde Fidan'ın siyasi kariyerine ilişkin başlatılan "yakıştırmalar" da onu, ister istemez dikiz aynasına bakmaya da zorluyor."

AKP'de Erdoğan sonrası liderlik için kimin öne çıkacağına yönelik yorumların arttığı son dönemde kaleme alınan bu yazı, gazetenin sahipliği açısından dikkat çekiyor. Sabah gazetesinin de bünyesinde olduğu Turkuvaz Medya Grubu'nun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve eski bakan Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak'a ait olduğu biliniyor.

 

