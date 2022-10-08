Alevilerden 'Kültür ve Cemevleri Başkanlığı' kurulacak diyen Erdoğan'a tepki: 'Seçim oyalaması'

08 Ekim 2022 Cumartesi, 02:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen salı günkü grup toplantısında “yeni adım” olarak “müjdelediği” açıklama Alevilerin tepkisini çekti. Erdoğan dün İstanbul’da Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi’nde düzenlenen Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni’ne katıldı.

(Erdoğan, yoğun güvenlik önlemi altında yapılan açılış sonrası cemevini de ziyaret etti.)

KADRO VERECEKLER

Törende cemevleri için yeni hazırlanan düzenlemeyi açıklayan Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı, “Kültür ve cemevleri başkanlığı” kurulacağını söyledi. Erdoğan, düzenlemeye ilişkin şunları kaydetti: “Kültür ve Turizm Bakanlığımız bünyesinde Alevi Bektaşi kültür ve cemevi başkanlığı, cemevlerinin tamamının yönetimini yürütecektir. Tüm çalışmalar bu kurumsal yapı altında, kamu güvencesi desteği ve denetimiyle yürütülecektir. Böylece cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanmak suyu, bakım giderlerinin karşılanması ve imar planlarındaki yeriyle ilgili tüm sorunlar çözülmüş olacaktır. Alevi-Bektaşi inanç önderlerinden talep edenlere de bu kurumsal yapı bünyesinde kadro verilecektir.”

‘ADETA EL KOYDULAR’

Cemevlerinin yine ibadethane olarak kabul edilmediğini, bu düzenlemeyle cemevlerine “kayyum” atandığını belirten Alevi dernek ve vakıfları, iktidara “Bizim taleplerimiz net. Daire başkanlığı değil, inancımız ve ibadethanelerimizin tanınmasını istiyoruz” diye seslendi.

(Ercan Geçmez)

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, “Cemevleri halen ibadethane olarak kabul edilmedi. Tam tersine Alevilerin cemevlerine el konuldu. Alevilik kültürel bir öğe olarak görüldü” diye konuştu.

“Alevi kurumlarının Alevi toplumunun eşit yurttaşlık altında talepleri var” diyen Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Genel Başkanı Mustafa Aslan ise şunları kaydetti: “Anayasal anlamda düzenleme talebimizi 35 yıldır söylüyoruz. Alevilerin, cemevlerine ibadethane statüsü verilmesi, zorunlu din derslerinin kaldırılması, inançların özgür olması talebi var. Yapılan açıklama ‘Siz bir kültürsünüz biz sizi böyle görüyoruz ve size bunu layık görüyoruz’ demekten başka bir şey değil. AİHM kararları ve Anayasa Mahkemesi yok sayılıyor. Bu resmen Alevi kurumlarına kayyum atamaktır.”

(Mustafa Aslan)

‘SEÇİM OYALAMASI’

Anayasal bir düzenleme olmadan Alevilere ilişkin atılacak hiçbir adımın çözüm olamayacağını yıllardır söylediklerini belirten Aslan “Bu, seçime doğru giderken Alevileri oyalamaktır. Laik, demokratik bir Türkiye talebinin sulandırılması demektir. Devasa bütçesi olan Diyanet’i tartıştırmamaktır. Alevi-Bektaşi kültür ve cemevi başkanlığı, AKP’nin Diyanet İşleri Başkanlığı görevini görmek demektir” ifadelerini kullandı.

4 BİN 800 CEMEVİ VAR

Alevi Bektaşi Federasyonu’na göre Türkiye’de tahmini 20 milyon, Avrupa’da ise 1 milyon Alevi yaşıyor. Türkiye’deki Aleviler, nüfusun yaklaşık yüzde 24’ünü oluşturuyor. Türkiye’de yaklaşık 4 bin 800 cemevi bulunuyor.

AÇILIŞ ‘KÜLTÜR EVİ’ ADIYLA YAPILDI

Erdoğan, törende “Bugün burada dört cemevinin açılışı, yedi cemevinin de temel atma töreni vesilesiyle bir aradayız” dedi. Erdoğan, bu açılışlara da videokonferans yöntemiyle katıldı. İstanbul’daki törenle eşzamanlı olarak Bilecik’te Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Merkezi’nin, Kırklareli’nde Sarı Saltuk Kültür Evi’nin temeli atıldı. Erzincan’da Kemah Zeynal Karakoç Cem ve Kültür Evi açıldı.