Babacan Tunceli'de: 'Kürt meselesini de Alevi meselesini de çözmenin tam zamanı'

17 Eylül 2022 Cumartesi, 16:05

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Tunceli İl Başkanlığı binasının açılışında konuştu.

"Eşitliğin türküsünü her dilde söylemek için buradayız" diyen Babacan, "İnşallah Dersim'in devası olacağız. Bizim hedefimiz dili, dini, görüşü ne olursa olsun herkesin eşit muamele gördüğü bir ülkedir. Demokratik bir ülke kimseyi ötekileştirmez" ifadelerini kullandı.

Babacan'ın konuşmasından özetler şöyle:

ÇÖZMENİN TAM ZAMANI: "Bakın burası, Dersim. Tarih boyunca çok büyük acılar yaşadı, yasaklara maruz kaldı. Biz neyin hak neyin imtiyaz olduğunu biliriz. İmtiyaz istemiyoruz, hak terazisinde eşitlenmek istiyoruz. DEVA Partisi’ne göre, bugün; Kürt meselesini de Alevi meselesini de çözmenin aslında tam zamanıdır. Türkiye buna hazırdır. Ancak bu cesaret ve samimiyet işidir. Ankara’nın artık cesur olma vakti gelmiştir. Kangrenleşen sorunları çözme vakti gelmiştir. Cesur ve samimi olmadan hiçbir şeyi çözemezsiniz, Ankara yapamıyor ama biz yapacağız. Bütün yaraları saracağız.

YAŞAM TARZINI GARANTİ EDECEKSİN: Biz yapacaklarımız için yol da gösteriyoruz. Eğer iktidar Alevi vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek istiyorsa ayrımcı hissettiren hiçbir uygulamaya müsaade etmeyecek. Devletin görevi insanların yaşamını şekillendirmek değil, herkesin istediği şekilde yaşayabileceği bir ortamı yaratıp özgürlüğü garanti altına almak. Sen kimin hakkını alıp veriyorsun? O zaten onun, senin haddine mi! Kimsenin yaşam tarzına karışılmamasını garanti edeceksin.

MÜLAKATI KALDIRACAĞIZ: Alevilerin kamu kurumlarında iş bulurken zorlandığını biliyoruz. Kamuda işe alımlarda mülakatı kaldıracağız biz, çözüm orada. Çünkü mülakat devletin işine gelmeyeni işe almama mekanizmasına dönüştü. Biz mülakatı kaldıracağımızı parti planımıza almıştık, altılı masada da yer verildi.

CEMEVLERİ DE AYNI HAKLARDAN YARARLANACAK: Bizim 85 milyonun kendisini özel hissetmesi için yapacağımız çok işimiz var. Cemevlerinin, camilerin yararlandığı şeylerden yararlanmasını sağlayacağız. Maddi imkanları da, imar planlarında da. Başka türlü adil devlet olamazsınız.

ÖĞRENCİLER TEK ÖĞÜNLE GÜN GEÇİRİYOR: Kırtasiye mesela, A4 kağıdı, topu 95 lira olmuş. Benim öğrencime neden ödemiyorsun bu kur farkıyla yaşanan artışları. Şu an ülkede çok büyük bir servet transferi var. Öğrenciyle konuştum, diyor ki tek öğünle günü geçirebilir miyim diye deniyorum. İstanbul'da yurtta kalacaklar aylık 2 bin, 3 bin maliyet çıkmaya başladı. Öğrenciler, kur artışıyla her türlü artıştan mağdur oluyor. Bizim işimiz çözmek, planlarımızı hazırlıyoruz ve açıklıyoruz. Günü geldiğinde de uygulayacağız."