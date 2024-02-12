MetroPOLL'den 'genel seçim' anketi: Bu pazar seçim olsa...

MetroPOLL Araştırma Şirketi "Bu pazar bir seçim olsa" anketinin sonuçlarını paylaştı. Verilerde AKP'nin 34.6 puan ile ilk sırada yer aldığı görülürken; CHP'nin puanı ise 25.1 oldu. Ankete göre 14 Mayıs sonrası AKP, İYİ Parti ve DEM Parti'nin oylarını artırdığı görüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.02.2024 - 13:00
MetroPOLL'den 'genel seçim' anketi: Bu pazar seçim olsa...
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Siyaset gündeminin yerel seçime odaklandığı şu günlerde; MetroPOLL Araştırma Şirketi, Ocak 2024'te yaptığı Türkiye'nin Nabzı araştırmasının "Bu pazar bir seçim olsa"  anketinin sonucunu paylaştı.

GENEL SEÇİM ANKETİ

Ankette katılımcılara, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

"Kararsızlar, protesto oylar ve cevapsızlar" dağıtıldığında AKP'nin 34.6 puan ile ilk sırada yer aldığı görüldü.

CHP'nin puanı 25.1 olurken, İYİ Parti'nin oy oranı 10.1 olarak belirtildi.

Ocak 2024’de partilerin oy destekleri, kararsızlar oransal dağıtıldıktan sonra 14 Mayıs 2023’ün tekrarı gibi oldu.

Ankette, diğer partilerin oy oranı şöyle oldu:

  • DEM Parti: Yüzde 10.3
  • MHP: Yüzde 9
  • Zafer Partisi: Yüzde 3.2
  • TİP: Yüzde 1.3
  • Memleket Partisi: Yüzde 0.6
  • Diğer partiler: Yüzde 3.9


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