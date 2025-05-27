‘Algı oluşturma peşindeler’

Mitingde, CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun mesajı da okundu. İmamoğlu, “Türkiye’mizin şu geleceği için yola çıktık. İyilik, huzur ve başarıyı hep beraber getireceğiz. Bugün düzenlemiş olduğunuz adalet ve özgürlük buluşmasında inanın yanınızdayım” ifadelerine yer verdi.

İmamoğlu’na destek olmak için burada olduklarını belirten Yavaş, “Bir yargılama yapılıyor, hazırlık soruşturması gizli olmasına rağmen ifadeler 10 dakika sonra piyasaya yayılıyor. Yine soruşturmanın gizliliği bakımından konuşulmaması gereken şeyler televizyonlarda algı yaratılmak için yapılıyor” dedi.

Yargılanmaktan kaçmak istemediklerini söyleyen Yavaş, “TRT’den açık bir şekilde, canlı olarak yayınlayın ki herkes neyin ne olduğunu görsün” diye konuştu.