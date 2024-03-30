Ali Babacan: '14 Mayıs seçimlerinden sonra 1 trilyon lira karşılıksız para bastılar'

Yayınlanma: 30.03.2024 - 13:43

Güncelleme: 30.03.2024 - 13:43

Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün akşam Bitlis'te katıldığı iftar programında hükümeti ekonomik kriz ve İsrail ile ticaret konuları üzerinden eleştirdi.

Ali Babacan geçen sene yapılan genel seçimlerin ardından Merkez Bankası'nın 1 trilyon lira karşılıksız para bastığını ifade etti. Babacan, "Ne diyor, ‘dipsiz kuyu’ diyor. ‘Dipsiz kuyu’ diyor enflasyona, bu dipsiz kuyuyu kazan sizsiniz. Merkez Bankası’na karşılıksız parayı bastırırsanız enflasyon olur bu ülkede. Gizli saklı yapıyorlar bakın. Biz açıklamasak, inanın örtbas etmeye kalkacaklar.

Nasıl zamanında o meşhur 128 milyar doları ilk ben açıkladım, bir genel başkan olarak canlı yayında, bakın şimdi de diyorum ki, tam 1 trilyon lira karşılıksız para bastılar geçtiğimiz seçimden bu yana. Basmadılarsa çıksınlar açıklasınlar" diye konuştu.

"BEŞ HAFTADA 25 MİLYAR DOLAR SATTILAR"

Merkez Bankası yönetimine yönelik eleştirilerini sürdüren Babacan, “Bu kadar karşılıksız paranın basıldığı bir ülkede enflasyon düşer mi? Ve gizli saklı bakın. Merkez Bankası’nın arka kapısından sattıkları döviz miktarı sadece son beş haftada 25 milyar doları geçti. Doğru, hesaptan kaçar mı? Niye gizli saklı yapıyorsun, niye açıklamıyorsun? Tam 13 yılda biz 8 milyar dolar satmışız, şeffaf, açık, hâlâ bugün Merkez Bankası’nın web sitesinde açıklanmış durumda" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'E KARŞI TEK BİR ADIM ATILMADI"

Son olarak Güney Afrika'nın Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açtığı davayla ilgili konuşan Babacan, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Elin Güney Afrika Cumhuriyeti, ta uzaklardaki Meksika, Şili; bunlar uluslararası mahkemelerde dava açtı. Uluslararası mahkemelere suç duyurusunda bulundu. ‘İsrail hükûmeti soykırımı yapıyordur’ dedi. ‘İsrail başbakanı savaş suçu işliyor’ dedi. Güney Afrika yapıyor, Meksika yapıyor, Şili yapıyor; Türkiye Cumhuriyeti’nin iktidarının şu ana kadar uluslararası mahkemelerle ilgili İsrail’e karşı tek bir adım attığı yok.”