Ali Babacan'dan TRT'ye tepki: 'TRT onlarınsa sokaklar, caddeler, mahalleler bizim'

Yayınlanma: 18.03.2024 - 10:08

Güncelleme: 18.03.2024 - 10:10

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yerel seçimler kapsamında dün akşam Mardin'de bir iftar programına katıldı. Babacan, programda yaptığı konuşmada DEVA Partisi'nin TRT kanalında süre bulamamasını eleştirdi.

"ÇOK ÇALIŞIYORUZ"

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, hükümete ve muhalefet partilerine tepki göstererek, "Biz devlet parası harcayan, belediye parası harcayan, büyük bütçeleri olan partilerden değiliz. Yandaş medyamız yok, televizyon kanallarımız, gazetelerimiz de yok. Ülkenin ulusal kanalı, halkın vergileriyle finanse edilen TRT, kurulduk kurulalı bizi hâlâ, o gün bugündür görmezden geliyor.

Çok çalışıyoruz. TRT onlarınsa sokaklar, caddeler mahalleler bizim diyoruz. Belki büyük bütçelerimiz yok ama, seslerini duyurabilmek için canla başla çalışan kadrolarımız var" dedi.

"DÜNYANIN PARASI ARTIK"

Ali Babacan iktidarın ekonomi yönetimine de değindi. Babacan, "Bugün bir aile, komşusunu yemeğe çağırsa, akrabalarına bir sofra kursa hemen o ailenin bütçesi sarsılıyor. 10 kişilik bir iftar sofrası, hele bir de kırmızı et ya da tavuk eti varsa dünyanın parası artık.

Biliyorsunuz 200 liralık banknot ilk defa 2009 yılının Ocak ayında tedavüle sürüldü. Orada, bu Ramazan soframız için bir alışveriş yapalım. Tarih Ocak 2009. Bir Ramazan paketi oluşturalım. Bakalım ne kadar tutacak. Yemeklerin olmazsa olmazı, 1 litre ayçiçek yağını herhalde pakete koymak lazım değil mi?

1 kilo pirinç, 1 paket makarna, 1 litre süt ekleyelim. Yemek sonrası çaysız olmaz. 1 paket çay, 1 kilo şeker koyalım paketimize. Yeter mi? Yetmez. Şu anda 200 liranın 1 kilosunu bile alamadığı peynirden de Ocak 2009’da şöyle paketimize 1 kilo peynir koyalım. 2009’un 200 lirasından bahsediyoruz, kolay kolay bitmiyor değil mi?" ifadelerini kullandı.