Ali Babacan'dan DEM Parti'ye: 'Stockholm sendromu olarak görüyorum'

Yayınlanma: 19.03.2024 - 17:02

Güncelleme: 19.03.2024 - 17:23

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan NOW TV'de Çalar Saat programına konuk oldu. Sunucu İlker Karagöz'ün sorularını yanıtlayan Babacan, DEM Partisi yetkililerinin çözüm süreci açıklamalarına değindi.

"ERDOĞAN ÇOK DEĞİŞTİ"

Ali Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok değiştiğini ifade ederek, "Şu anda Dem Parti’den gelen açıklamalarda biraz Stockholm sendromu faktörü görüyorum. Halbuki Sayın Erdoğan zamanında o çözüm sürecinin içinde olduğu, çözüm sürecine destek verdiği günkü kişi değil. Çok değişti. Bunlar hala farkında değil galiba. Çözüm sürecinin asıl yürüten bir ekip vardı, bir kadro vardı. Benim de içinde olduğum, başka arkadaşların da içinde olduğu çok kuvvetli bir kadro vardı. Çözüm süreci o kadro tarafından yönetildi, yürütüldü.

O kadronun hiçbirisi şu anda yok. Yani onlar ya benim gibi ayrıldılar ya da uzaklaştırdılar. Dolayısıyla şu anda iktidar içerisinde çözüm sürecini yürütebilecek vizyonda, beceride, niyette insan bulmak zor. Yani burada sadece Bahçeli yanındayken çözemiyor. Bahçeli olmasa çözer, böyle bir şey yok. Bunu anlayamıyorlar hala bakın. Anlayamıyorlar" dedi.

NE OLMUŞTU?

DEM Partisi'nin Mardin adayı Ahmet Türk çözüm süreci ile ilgili, "Kürt sorununun demokratik çözümü için diyalog gerekiyor. Bunu herkesle yapmak istiyoruz. Davamız, talebimiz barıştır. Arzumuz halkların kardeşliğidir" demişti.

Ardından Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da, "Kürt sorununun çözümü, resmi olarak bir masa etrafında konuşulacaksa -ki bizce gecikilmeden konuşulmalıdır- masada Türkiye Cumhuriyeti devletini temsilen Hükümet olmak zorundadır. Hükümet de bugün itibarıyla Sayın Erdoğan şahsında temsil edildiğine göre, bu işin birinci muhatabı Sayın Erdoğan’dır" ifadelerini kullanmıştı.