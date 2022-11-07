Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti

07 Kasım 2022 Pazartesi, 19:24

Altı siyasi parti genel başkanı, 14 Kasım’da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde bir araya gelecek.

Babacan, zirve öncesinde bugün ilk olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti. Babacan, daha sonra Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

Babacan, yarın saat 12:00’de Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ziyaret edecek.

Altılı masa, 14 Kasım Pazartesi günü DEVA Partisi Genel Merkezi’nde toplanacak.