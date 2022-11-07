Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, altı siyasi parti genel başkanının 14 Kasım’daki toplantısı öncesinde; Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti.

cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2022 Pazartesi, 19:24
Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti
Abone Ol google-news

Altı siyasi parti genel başkanı, 14 Kasım’da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde bir araya gelecek.

Babacan, zirve öncesinde bugün ilk olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti. Babacan, daha sonra Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

Babacan, yarın saat 12:00’de Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ziyaret edecek.

Altılı masa, 14 Kasım Pazartesi günü DEVA Partisi Genel Merkezi’nde toplanacak.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler