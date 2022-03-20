Ali Babacan beş partinin genel başkanını ziyaret edecek
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 27 Mart’ta ev sahipliğini yapacağı altılı zirve öncesinde bu hafta içerisinde 5 genel başkan ile birebir ziyaret ederek görüşecek.
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerilerini açıklayan altı siyasi partinin genel başkanı, 27 Mart Pazar akşamı DEVA Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde Ankara’da bir araya gelecek. Babacan, altılı toplantının gündemi konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere, önümüzdeki hafta içinde siyasi partileri ziyaret ederek genel başkanlarla bire bir görüşecek.
Babacan’ın ilk durağı Pazartesi saat 18.30’da İYİ Parti Genel Merkezi olacak. Babacan, Genel Başkan Meral Akşener’le görüştükten sonra 22 Mart Salı günü saat 17.00’da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’yla bir araya gelecek.
Babacan 23 Mart Çarşamba günü saat 12:00’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, saat 15.30’da Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı, saat 17.30’da ise Saadet Partisi Genel Bakanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret ederek görüşme trafiğini tamamlayacak.
İlgili Haberler
- Liderler, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" metnine imza attı
- Muhalefet partileri, güçlendirilmiş parlamenter sistem metnini birlikte açıkladı
- Tarihi gün: 6 muhalefet partisinin "güçlendirilmiş parlamenter sistem" randevusunun ayrıntıları netleşti
Video Haberler
- Van'da yolcu minibüsü, istinat duvarını aşıp devrildi: Ç
- Ukrayna'da 71 yetim bebek çatışma bölgesinden kurtarıldı
- Murat Bakan: Nükleer için ellerini ovuşturan AKP, yıllar
- Boğaz'da kar bulutlarının etkileyici geçişi kameralarda
- Denizli’de çiftçi ve esnaftan traktörlü protesto
- Rusya'daki oğlunun ulaşamadığı anne evinde ölü bulundu
- Alkollü sürücüye Hamileyim diyen eşinin önünde saldırı
- Bayrampaşa'da 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
- Bolu Dağı Tüneli'ndeki korkunç kaza anı ortaya çıktı
- Varank: Cumhurbaşkanımız dertlidir
En Çok Okunan Haberler
- Babadan devraldığı 59 yıllık kokuları özveriyle üretiyor
- CHP'li isimden 'süt fiyatı' tepkisi
- Kağıt kıtlığından bazı okullarda sınavlar ertelendi
- Uzmanı uyardı: 'Göz basıncındaki' değişime dikkat!
- Hollanda Başbakanı Rutte Ankara'ya gidiyor
- ABD, Ukrayna’ya hangi silahları gönderecek?
- Uzmanından 'uyku apnesi' uyarısı
- Çocuklarda sağlık 'dişten' başlıyor
- Sıvı Yağ Fiyatları Nereden Nereye Geldi?
- Şekerleme ve Alzheimer ilişkisi: Gündüz uykusuna dikkat