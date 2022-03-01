Muhalefet partileri, güçlendirilmiş parlamenter sistem metnini birlikte açıkladı
CHP, DEVA, DP, GP, İYİ Parti ve Saadet Partisi, üzerinde uzlaştıkları 48 sayfalık ortak metni dün kamuoyu ile paylaştı. Altı lider, “birlik” mesajı vererek metni imzaladı, “Yarının Türkiyesi” başlığıyla hedeflerini anlattı.
Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması için bir araya gelen altı muhalefet partisi, hazırladıkları 48 sayfalık metni “Yarının Türkiyesi” vurgusuyla açıkladı. Ahlatlıbel Zirvesi’nde son şeklini alan metin, dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nun katılımıyla Ankara Bilkent Otel’in “Sakarya” adlı salonunda düzenlenen toplantıda kamuoyuna duyuruldu.
PARTİ LOGOLARI YOKTU
Buluşmaya sivil toplum kuruluşları, engelli dernekleri, akademisyenler, kanaat önderleri, barolar ve parti üyeleri katıldı. Altı lider, toplantıda, “birlik” görüntüsü verdi. Hiçbir partinin logosunun yer almadığı salona yalnızca Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı ve Türk bayrakları asıldı. Liderler salona yan yana girdi. Çok tartışılan oturma düzeninden, açıklama sırasına kadar partilerin alfabetik sırasına uyuldu.
Programın açılışında liderlerin alfabetik sırayla parlamenter sistemin gerekliliğini anlatan konuşmalarının görüntüleri izletildi. Daha sonra partilerin genel başkan yardımcıları, hazırladıkları sistemi anlattı.
"YURTTA SULH..." VURGUSU
Açıklama için kürsüye gelen tüm parti kurmayları, konuşmalarına başlarken “Savaşa hayır” ve Atatürk’ün “Yurtta sulh cihanda sulh” sözüne vurguda bulundu. Parti kurmaylarının metni açıklamasının ardından, sahnede liderler için imza masası kuruldu. Genel başkanlar aynı anda masaya oturarak, yine alfabetik sırayla metni imzaladı. Salon, başkanların ortak pozunu ayakta alkışladı.
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