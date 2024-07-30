Enginyurt - Babacan buluşması siyaseti hareketlendirdi: 'Parti değiştirmiyor'

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve diğer partililerle birlikte yemekte buluştu.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 30.07.2024 - 04:00
Enginyurt - Babacan buluşması siyaseti hareketlendirdi: 'Parti değiştirmiyor'
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DEVA Partisi Beyoğlu Kurucu İlçe Başkanı Cemil Kara, yemekten bir fotoğrafı Enginyurt’u etiketleyerek “Muhteşem kadromuza yakışan bir detay. Geliyor gelmekte olan” notuyla paylaştı.

Görselin ve üzerindeki notun ardından kamuoyunda Enginyurt’un parti değiştirip değiştirmeyeceği sorusu gündeme geldi.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, “Konuya ilişkin bana gelen bir bilgi yok. Enginyurt’un parti değiştirmesi söz konusu değil. Enginyurt sevdiğimiz bir isim, iyi bir milletvekili. Birlikte vakit geçirmekten keyif alıyoruz. Buna karşın belki ileride Meclis’te bir ortaklık gündeme gelebilir” dedi.


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