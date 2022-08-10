Ali Babacan: 'Biz o tuzağa düşmeyeceğiz'

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 07:48

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirmek üzere Uşak'a geldi.

'DEVA PARTİSİ DAMLA DAMLA BÜYÜYOR'

İl Başkanlığı binasının önünde konuşan Babacan, "Uşak'ta genç ve dinamik bir teşkilat kurduk. Türkiye'nin 81 ilinde şu anda il başkanları görevlerinin başında. Türkiye'de 720 ilçede, ilçe başkanlarımız görev başında. DEVA Partisi damla damla büyüyor. Türkiye'yi karış karış dolaşıyoruz. Vatandaşlarımızı dinliyoruz. Dertleri dertlilerden dinliyoruz. Ankara'da oturduğumuz yerlerden değil, bizzat sahada sıkıntıları tespit ediyoruz. Bu ülkenin sorunlarını çözmek ancak dertleri anlamakla mümkündür. İşte biz bunun için yola çıktık. Bunun için her yerde vatandaşlarımızla konuşuyoruz. Gençlerle, kadınlarla, işçilerle, çiftçilerle, esnafla oturuyoruz, dertleşiyoruz. Türkiye'de şu anda ben işimden memnunum benim derdim yok diyen bir insan arayın ki bulabileseniz maalesef" dedi.

'BİZ O TUZAĞA DÜŞMEYECEĞİZ'

Parti binasının önünde gerçekleşen konuşmanın ardından Babacan, Uşak İl Başkanlığı binasının açılış kurdelesini kesti. Babacan açılışın ardından parti binasında yerel medya temsilcileri bir araya geldi. Burada gazetecilerin sorularını cevaplayan Babacan, Millet İttifakı'nda bulunan altı partinin ortak gündeminin sadece cumhurbaşkanı adayı olmadığını belirterek, "Altılı masanın ortak gündemini sadece cumhurbaşkanlığı adaylığına doğru çevirmeye çalışan, işi oraya kilitlemeye çalışan bir iletişim kampanyası var. Şu anda onun farkındayız ama biz o tuzağa düşmeyeceğiz. Çünkü bizim için öncelikli olan neyin yapılacağıdır. Yani önce işi tanımlayacağız, parlamenter sisteme çalışacağız, parlamenter sisteme geçiş süreci tanımlayacağız. Daha sonra seçimlere yakın bir dönemde aday konusunda görüşmelere başlayacağız" diye konuştu.