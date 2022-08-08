Temel Karamollaoğlu'ndan Ali Babacan'a ziyaret
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, altı siyasi parti genel başkanının 21 Ağustos’ta, altıncı kez bir araya geleceği zirve öncesinde; Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kendisinin ev sahipliğinde, 21 Temmuz’da yapılacak “Liderler Zirvesi” öncesinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti.
Sosyal medya hesabında, ziyarete ilişkin fotoğraf paylaşan Babacan, “Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nu genel merkezimizde ağırladık. Ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum” dedi.
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