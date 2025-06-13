Ali Babacan canlı yayında ilan etti: 'Cumhurbaşkanı adayıyım'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Tivi6 ekranlarında yayınlanan ve Genel Koordinatör Mustafa Yavuz’un sunduğu Türkiye Saati programına konuk oldu.

Programda siyaset gündeminin en sıcak başlığı olan erken seçim tartışmaları ve olası adaylık senaryoları masaya yatırıldı.

"ADAYIM" DEDİ

Siyasi kulislerde son dönemde artan “erken seçim” beklentileri sürerken, Babacan’a Cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı da soruldu. Babacan bu soruya net bir yanıt vererek, “Adayım” dedi.

Konuşmasında siyasette iddialı olunması gerektiğinin altını çizen Babacan, mevcut sistemin seçimleri zorunlu kıldığını ve Türkiye’nin yeni bir yönetime ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Açıklamalarıyla hem kamuoyunun hem de siyasi çevrelerin dikkatini çeken Babacan, adaylığını bu sözlerle resmen ilan etmiş oldu.