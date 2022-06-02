Ali Babacan, Çevre ve İklim Değişikliği Eylem Planı'nı açıkladı

02 Haziran 2022 Perşembe, 23:40

DEVA Partisi’nin Çevre ve İklim Değişikliği Eylem Planı’nın lansmanı bugün ilk gününde Bolu’nun Mudurnu ilçesinde gerçekleştirildi.

Ana kamp alanında gerçekleştirilen programda iklim değişikliği, yenilebilir enerji, hayvan hakları sohbetleri gerçekleştirildi. Eylem planlarından dokuzuncusu olan Çevre ve İklim Değişikliği Eylem Planı’nın tanıtımı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın katılımıyla yapıldı.

"YAPAMAYACAĞIMIZ EYLEMİN TAAHHÜTÜNÜ VERMİYORUZ"

Babacan, hazırlanan eylem planının iklim krizine karşı bir yön kazandırma çabası olduğunu söyledi.

DEVA lideri ayrıca, ‘’Programımızda açıkça sunduğumuz gibi doğa hakları ve çevre konusunu esas alan bir yaklaşımla yola çıktık. Seçimlerden sonra ne yapılması gerektiğini detaylarıyla çalışıyoruz. Yapamayacağımız eylemin taahattünü vermiyoruz’’ dedi. Türkiye’nin her ilinde musluk suyunun içilebilir hale geleceğini belirten Babacan, ‘’Orta ve büyük ölçekli üretim tesislerinde emisyon ve deşarj verilerini sürekli ölçeceğiz. İnsan sağlığına ve doğaya risk teşkil edecek plastik atıkların ithalatını bir takvim doğrultusunda kaldıracağız’’ diye konuştu.

"YAŞANABİLİR TÜRKİYE BIRAKMAK İSTİYORUZ"

Babacan, Çevre ve İklim Değişikliği Eylem Planı doğrultusunda çevre mahkemelerinin kurulacağını ve iklim kanununun çıkartılacağını vurgulayarak, “Eylem planımız bir yaşam ve gezegen savunmasıdır. Bu toprakların bizden sonraki sakinlerine yaşanabilir bir Türkiye ve Dünya bırakmak istiyoruz. Gezegenimizi korumayı insanlığa ve tabiata karşı sorumluluğumuzun çok önemli bir gereği olarak görüyoruz. Açıkladığımız eylem planının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.