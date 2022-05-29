Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan Gezi Davası’ndan şikayetlerini çekiyor

29 Mayıs 2022 Pazar, 18:07

İstanbul’da başlayan ve 79 ile yayılan ‘Gezi Olayları’ ile ilgili devam eden yargılama sürecinde ilginç bir dönemece girildi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, o dönemin bakanları sanıklardan şikayetçi olmuşlardı. Dönemin AKP’li bakanlarından Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan da şikayetçiler arasında yer almıştı. 8 kişinin tutuklu olduğu davadaki son gelişmeler üzerine Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın şikayetlerini geri çekecekleri öğrenildi.

LİDERLER TOPLANTISINDA AÇIKLAYACAKLAR

Bu akşam toplanacak olan Millet İttifakı liderler toplantısında da konunun gündeme geleceği iki genel başkanının kararlarını toplantıda bildirecekleri öğrenildi.

Gezi Davası kapsamında Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Yiğit Ali Ekmekçi hala tutuklu bulunuyor.