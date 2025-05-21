Ali Babacan'dan çok konuşulacak 'sanal kumar' iddiası: 'Sayın Erdoğan’ın bizzat izin vererek oynattığı bahis kumar siteleri var'

Yeni Yol’un grup toplantısında konuşan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Babacan, Türkiye'nin çok önemli bir sorunundan, yasa dışı bahis ve sanal kumar sorunundan bahsetmek istediğini belirterek, birkaç gün önce Eyüpsultan’da rastladığı bir anneye, "Ben bu sorunu dilimden düşürmeyeceğim" diye söz verdiğini aktardı.

Gözlemecide çalışarak kazandığı parayı çocuğuna harcayan bu annenin, sanal kumardan dert yandığını ifade eden Babacan, şunları kaydetti:

"Sanal kumarın tepesindekiler, yarınından ümit kalmamış gençlerin banka hesaplarını para karşılığı kullanarak işlem yapıyorlar. Her ay 18 yaşının üstünde, özellikle üniversite öğrencilerine diyorlar ki; ‘sen git banka hesabı aç, bu parayı da al, şifresini bana ver, gerisine karışma’. Sonuç ortada; hapse giren bir evlat, üzüntüden perişan bir anne. Bu anne tek bir örnek değil. Bir başka örnek; 8 Mart’ta ziyaret ettiğim bir tekstil atölyesinde çalışan bir kadının oğlu. Anne perişan, çünkü oğlunun oynadığı sanal kumar yüzünden aile iki apartman dairesini kaybetmiş. Aynı tekstil atölyesinde bir başka kadının da yeğeni sanal kumara bulaşmış. Yetmiyor, bitmiyor. 30-40 kişilik küçük bir grup, aynı grupta üçüncü vaka. Bir çalışan anlatıyor; ‘oğlumun arkadaşı sanal kumara bulaştı ve sonunda canına kıydı’ diyor. Bu işin boyutunu rakamlarla anlamamıza yardımcı olacak bir vaka daha anlatmak istiyorum. Bizim avukatlık yapan bir il başkanımızın baktığı bir dava dosyasından bazı rakamlar vermek istiyorum. Tek bir kumar sitesinde bugüne toplam işlem büyüklüğü 272 milyar lira. Yani bugünkü döviz kurundan çevirdiğinizde 7 milyar dolar ediyor. 7 milyar dolar dönüyor tek bir kumar sitesinden. Bu davada kumar mağduru kaç kişi var henüz bilmiyoruz. Ama aynı dosyada tam bin 657 tane şüpheli var. Yazık değil mi bu gençlere, bu ailelere."

"ERDOĞAN'IN BİZZAT İZİN VEREREK OYNATTIĞI KUMAR SİTELERİ VAR"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sözlerine şöyle devam etti:

"Bir de bu işin yasalı var. Sayın Erdoğan’ın bizzat izin vererek oynattığı yasal sanal bahis kumar siteleri var. Oynayanlar açısından bunlar fark etmiyor. Hükümet, yasa dışı olanla mücadele ettiğini söylüyor. Bu sanal kumar denen illet gerçekten insanların bildiği bir şey. Anneler biliyor, toplum biliyor, herkes görüyor, duyuyor. Ama duymayan bir kişi var; Cumhurbaşkanı Erdoğan. Vatandaş neler çekiyor, millet neler yaşıyor umrunda değil. Yasa dışı kumarla mücadeleden bahsediyor ama kendi eliyle imza ederek verdiği lisansın sonucu oynatılan sanal kumardan hiç bahsetmiyor. Bir yandan Diyanet, hutbelerde, sanal bahis ve kumarın toplumumuza verdiği zararlardan bahsediyor ama öte yandan ülkenin Cumhurbaşkanı bizzat izin verdiği lisansla oynatılan bahis ve kumara göz yumuyor. Bu yeni, daha önce böyle bir şey yoktu. Bu ülkede kumarhaneler 1998’de kapatıldı. Ama 1998’de kumarhane açmanın yasaklandığı bir ülkede, ülkenin Cumhurbaşkanı her vatandaşımızın cebine bir kumarhane açtı. Yüzlerce kumar makinesi var her cep telefonunun içinde. Biz milletin yanındayız, arkasındayız. Ben buaradan Eyüpsultan’daki o anneye, tekstil atölyesindeki kardeşlerime söz veriyorum; Anadolu’nun, Trakya’nın dört bir yanında evladı için gözyaşı döken, ailesi dağılmaya yüz tutmuş tüm annelere, babalara söz veriyorum. Biz bu sanal kumar denen kangrenli kolu ülkeden kesip atacağız. Biz bu bahsi kapatacağız. Ülkeyi bu sanal kumar denen bataklıktan kurtaracağız."