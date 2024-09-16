Ali Babacan, Fatih Erbakan’ı ziyaret edecek

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi’ne ziyaret gerçekleştirecek.

Ali Babacan, Fatih Erbakan’ı ziyaret edecek
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.09.2024 - 15:21

Ali Babacan, 17 Eylül 2024 Salı günü saat 14.00’te Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’a ziyarette bulunacak.

Görüşme sonrası 2 lider basın açıklaması yapacak.

"GELECEK PARTİSİ İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Babacan geçtiğimiz hafta katıldığı bir televizyon programında, "Gelecek Partisi ile birleşme için görüşme trafiğimiz var. İki partinin birleşmesinin ötesinde, farklı partilerden milletvekillerini de dahil ederek yeni bir grup oluşur mu diye de bakıyoruz. Farklı yerlerdeki merkez sağ arayışındaki insanlarla da irtibattayız. Birlik ve beraberlik zamanı. Gelin, daha büyük bir birliktelikle bu ülkenin sorunlarını çözmek için hep beraber gayret edelim" değerlendirmesi yapmıştı.


Etiketler: #ali babacan #fatih erbakan

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