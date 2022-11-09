Ali Babacan: Garip birlikteliğin adı Cumhur İttifakı

09 Kasım 2022 Çarşamba, 01:14

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından Karar TV’de yayınlanan videosunu paylaştı.

Babacan, “Biri diğeri olmadan hükûmet kuramıyor, öbürü ise hükûmet olmadan ülke yönetiyor. Bu garip birlikteliğin adı Cumhur İttifakı” notuyla paylaştığı videoda; Cumhur İttifakı’nı ele aldı.

Biri diğeri olmadan hükûmet kuramıyor, öbürü ise hükûmet olmadan ülke yönetiyor.



Bu garip birlikteliğin adı Cumhur İttifakı. pic.twitter.com/apFMQ1epDa — Ali Babacan (@alibabacan) November 8, 2022

Babacan şöyle konuştu:

“BİR TANE ŞÖYLE ORTAK BİR İTTİFAK DOKÜMANI BEN GÖRMEDİM BUGÜNE KADAR”

Bu masanın ortak adayı olacak ve o ortak aday da bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı olacak dedik. Çünkü bu konuda masada bir irade gevşekliği yok. Yani ortak aday olmadan hiçbir partinin tek başına çıkarttığı adayın 1. turda seçilemeyeceğini herkes görüyor. Tayyip Erdoğan da seçilemiyor. 2018’de seçilebilir miydi? Yani Tayyip Erdoğan seçime AK Parti’nin adayı olarak gitseydi seçilebilir miydi? Onun için mecburen MHP’nin kahrını çekmek zorunda kalıyor. Ama ne oldu, ortaklık uğruna da ne yaptı? AK Parti, seçmenin oyunu aldı, desteğini aldı. Ama iradenin anahtarını da gitti Bahçeli’nin eline verdi şimdi. Dolayısıyla, niye böyle oldu? Çünkü baştan konuşmadılar. Yani AK Parti’yle MHP’nin ortaklığı garip bir ortaklık. Bir tane şöyle ortak bir ittifak dokümanı ben görmedim bugüne kadar hani.

“HİÇ SORUMLULUK ÜSTLENMEYEYİM. TİPİK BAHÇELİ OYUNU. AMA ERDOĞAN DA ONA KATLANMAK ZORUNDA KALIYOR”