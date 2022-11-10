Ali Babacan, Meral Akşener ile görüştü
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6'lı masa toplantısından önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 14 Kasım'da DEVA Partisi'nde gerçekleşecek 6'lı masa toplantısı öncesi ikili görüşmelerini tamamladı.
Babacan, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve CHP'nin ardından son olarak İYİ Parti'yi ziyaret ederek, Meral Akşener ile bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme 2 saat 10 dakika sürdü.
6'lı masa, pazartesi günü Babacan'ın ev sahipliğinde 8'inci kez toplanacak.
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