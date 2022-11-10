Ali Babacan, Meral Akşener ile görüştü

10 Kasım 2022 Perşembe, 14:53

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 14 Kasım'da DEVA Partisi'nde gerçekleşecek 6'lı masa toplantısı öncesi ikili görüşmelerini tamamladı.

Babacan, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve CHP'nin ardından son olarak İYİ Parti'yi ziyaret ederek, Meral Akşener ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme 2 saat 10 dakika sürdü.

6'lı masa, pazartesi günü Babacan'ın ev sahipliğinde 8'inci kez toplanacak.