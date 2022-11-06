Ali Babacan'dan A Haber'e: Bu kadar korkmanıza gerek yok

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, A Haber TV’nin paylaşımına tepki gösterdi. Babacan, "Bu kadar korkmanıza gerek yok, biz sizi de baskı altında haber yapmaktan kurtaracağız” dedi.

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2022 Pazar, 16:06
Ali Babacan'dan A Haber'e: Bu kadar korkmanıza gerek yok
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Karar TV’de katıldığı bir programda yaptığı konuşmanın farklı bölümlerini birleştirerek paylaşan iktidara yakın A Haber TV’ye tepki gösterdi.

Babacan, söz konusu videoyu sosyal medyada hesabında paylaşarak şu notu düştü:

“Kes-biç bir video ile algı oluşturma çabanızı gülerek izledim. Dilediğiniz zaman canlı yayında ben size Altılı Masa’nın tüm çalışmalarını tek tek açıklarım. Bu kadar korkmanıza gerek yok, biz sizi de baskı altında haber yapmaktan kurtaracağız.”




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