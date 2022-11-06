Ali Babacan'dan A Haber'e: Bu kadar korkmanıza gerek yok

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Karar TV’de katıldığı bir programda yaptığı konuşmanın farklı bölümlerini birleştirerek paylaşan iktidara yakın A Haber TV’ye tepki gösterdi.

Babacan, söz konusu videoyu sosyal medyada hesabında paylaşarak şu notu düştü:

“Kes-biç bir video ile algı oluşturma çabanızı gülerek izledim. Dilediğiniz zaman canlı yayında ben size Altılı Masa’nın tüm çalışmalarını tek tek açıklarım. Bu kadar korkmanıza gerek yok, biz sizi de baskı altında haber yapmaktan kurtaracağız.”

Kes-biç bir video ile algı oluşturma çabanızı gülerek izledim.



Dilediğiniz zaman canlı yayında ben size Altılı Masa’nın tüm çalışmalarını tek tek açıklarım.



Bu kadar korkmanıza gerek yok, biz sizi de baskı altında haber yapmaktan kurtaracağız. https://t.co/xJhSrai4tG — Ali Babacan (@alibabacan) November 6, 2022







