Ali Babacan: Seçimde büyük sürprizler olacak

31 Ocak 2022 Pazartesi, 08:44

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya’da gittiği bir kahvehanede yurttaşlarla sohbet etti.

Partiden bugün paylaşılan videoda Babacan'ın dinlediği bir çiftçi şunları söyledi:

"CEBİMİZDE BEŞ KURUŞ PARA KALMAYACAK"

"Karına mı iş yapıyoruz zarara mı iş yapıyoruz? Bir dahaki seneye vereceğimiz ürünlerin maliyetleri bizi kurtaracak mı? Hiçbir şey belli değil. Kafalar darmadağın. Kara gümbürtüye ekim dikim işi yapıyoruz. Pancar fiyatları açıklandı. Geçen yıl 420 TL verdi, 7 TL'den mazot kullandık. 8 aylık zaman zarfında biz bunu fabrikaya teslim edene kadar 14 bin TL oldu mazotumuz ama bizim fabrikadan alacağımız 420 TL maliyetimiz olduğu gibi kar marjımızı götüreceğiz petrole vereceğiz. Cebimizde beş kuruş para kalmayacak."

"EN İYİ ANKET SİZİN TUTTUĞUNUZ NABIZ"

Babacan bir çiftçinin “Gübre dövize bağlı mı?” sorusunu ise “Gübre üretiminin en önemli girdisi doğalgaz. Doğalgazın fiyatı dövize bağlı. Döviz bir yılda yüzde 100 arttı. Döviz artmasaydı, gübre 12 bin değil 6 bin lira olacaktı. 3 bin liradan 6 bin liraya artacaktı. 3 bin liradan 6 bin liraya artması uluslararası piyasa kısmı. 6 bin liradan 12 bin liraya kadar olan kısmı bizim kur. Koskoca ülke deneme tahtası oldu” sözleriyle yanıtladı.

"SEÇİMDE BÜYÜK SÜRPRİZLER OLACAK"

Babacan'a anket sonuçlarının sorulması üzerine AKP ile seçmeni arasındaki duygu bağının çözüldüğünü söyledi. Babacan şöyle konuştu:

“En iyi anket sizin tuttuğunuz nabız. Eş dost, ahbap sohbetlerinden nabız tutuyorsunuz. Dolayısıyla yüzde 30-35'ler biz Türkiye'de öyle bir şey görmüyoruz. Biz AK Parti’nin, MHP’nin en çok oy aldığı yerlere gidiyoruz. İlçeye gidiyoruz, ikisi toplamda yüzde 80 oy almış. Yüzde 80 oy aldığı yere biz gittiğimizde bir tepki olması lazım değil mi? O kadar dolaşıyoruz insanlarla sohbet ediyoruz, öyle bir şey yok yani. Asıl anketin kendisi seçim olacak. Seçimde de büyük sürprizler olacak. Çünkü insanların duygu bağı çözüldü. İnsanlar sadece ‘Daha iyisi var mı?’ diye bir arayış içindeler. Daha iyisini gördükleri anda bitecek bu iş.”