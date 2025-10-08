Ali Babacan sert çıktı: 'Kime selam vereceğimizi size mi soracağız kardeşim?'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Meclis’teki resepsiyon fotoğrafı hakkındaki paylaşımlara tepki göstermeyi sürdürüyor.

TBMM'de yapılan Yeni Yol Grup Toplantısı'nda konuşan Babacan, Meclis resepsiyonunda çekilen fotoğraf hakkındaki tartışmaya değinerek şunları söyledi:

“Muhalefet liderlerinin Cumhurbaşkanı ile birlikte görüntülendiği bir fotoğraf hem iktidar hem de ana muhalefet medyası tarafından haberleştirildi. Yoğun bir biçime yayıldı. Öfkeli bir grup hıncını alabilsin diye sanki özenle paketlendi ve önlerine sundu. Ardından sözüm ona CHP’yi destekleyen bir grup başladı saldırmaya. CHP Genel Başkanı çıkıyor ‘Yapmayın, partimiz zarar görecek’ diyor, onlar tınlamıyor, dönüyor Genel Başkana da sataşıyorlar. Aradan tam bir hafta geçti, 'Söylenecekler söylendi artık' diyoruz fakat bunlar durmuyor. Dün akşam baktım televizyonlara hala gündem bu. Bu sabah bazı köşe yazılarında hala bu konu var. Öfkeleri dinmiyor, kinleri bitmiyor. Ben şimdi o tayfaya seslenmek istiyorum, siz bizi ne sanıyorsunuz Allah aşkına?"

"SİZE Mİ SORACAĞIZ KARDEŞİM?"

Babacan sözlerine şöyle devam etti:

"Bakın, buradan açık ve net söylüyorum, gecesini gündüzünü birbirine katan, memleketi için ter döken yol arkadaşlarıma tek bir söz söyleyemezsiniz, söyletmem. Bizim hareket tarzımızı siz mi belirleyeceksiniz? Nereye gideceğimizi, kime selam vereceğimizi size mi soracağız kardeşim? Beş yıldır dilimizde tüy bitti; diyoruz ki siyasette diyalog ayrı bir şeydir, işbirliği ayrı bir şeydir. Biz siyasette her daim diyalogdan yanayız ama bunlar anlamıyor, anlamak istemiyor. Çünkü bu güruh 'Biz asılız, aslolan biziz' diyorlar. Başkalarına tahammülleri yok, kendilerinden görmediklerine her fırsatta hakaret yağdırıyorlar. Ülkedeki muhalefeti dar bir ideolojinin tekelinde sanıyorlar. Buradan onlara sesleniyorum, sizin gibilerin vesayet dönemi çoktan bitti. 28 Şubat’ta da benzer kafalar devredeydi. AK Parti'nin kapanma davasını buna benzer bir güruh destekledi. Bizi konuşturmasınlar, hatırlayalım 367 kararını destekleyenler 'Eşi başörtülü birisi bu ülkeye Cumhurbaşkanı olamaz' diyenlerdi. Biz buradayız, siz buna alışacaksınız. Çünkü biz yılmayacağız, yorulmayacağız, vazgeçmeyeceğiz. Çünkü bizde geri adım yok."