Ali Babacan, yeniden DEVA Partisi Genel Başkanlığı'na seçildi

DEVA Partisi'nin 2. Olağan Büyük Kongresi'nde, Ali Babacan Genel Başkanlığa yeniden seçildi.

Ali Babacan, yeniden DEVA Partisi Genel Başkanlığı'na seçildi
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 13.10.2024 - 11:56

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'nde Ali Babacan Genel Başkanlığa yeniden seçildi.

TEK ADAYDI

Partinin, Ankara'da bir otelde düzenlenen kongresinde Babacan, genel başkanlık seçimine tek aday olarak girdi.

Geçerli 556 oyun tamamını alan Babacan, yeniden DEVA Partisi Genel Başkanı seçildi.

Kongrede, genel merkez yönetim kurulu ve disiplin kurulu ile ilkeler ve değerler kurulu üyeleri de belirlendi.


Etiketler: #ali babacan #Deva Partisi

İlgili Haberler

Ali Babacan, Fatih Erbakan’ı ziyaret edecek

Ali Babacan, Fatih Erbakan’ı ziyaret edecek
Ali Babacan Yeniden Refah Partisi'nde: 'Birleşme sürecine olumlu bakıyoruz'

Ali Babacan Yeniden Refah Partisi'nde: 'Birleşme sürecine olumlu bakıyoruz'
Ali Babacan'a rakip! DEVA Partisi'nde genel başkanlığa aday olan Avukat Salih Efe: 'Anketlerde yüzde 0,35'e düştük'

Ali Babacan'a rakip! DEVA Partisi'nde genel başkanlığa aday olan Avukat Salih Efe: 'Anketlerde yüzde 0,35'e düştük'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler