Ali Babacan, yeniden DEVA Partisi Genel Başkanlığı'na seçildi
DEVA Partisi'nin 2. Olağan Büyük Kongresi'nde, Ali Babacan Genel Başkanlığa yeniden seçildi.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'nde Ali Babacan Genel Başkanlığa yeniden seçildi.
TEK ADAYDI
Partinin, Ankara'da bir otelde düzenlenen kongresinde Babacan, genel başkanlık seçimine tek aday olarak girdi.
Geçerli 556 oyun tamamını alan Babacan, yeniden DEVA Partisi Genel Başkanı seçildi.
Kongrede, genel merkez yönetim kurulu ve disiplin kurulu ile ilkeler ve değerler kurulu üyeleri de belirlendi.
Etiketler: #ali babacan #Deva Partisi
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