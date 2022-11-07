Ali Babacan ziyaretlere başladı: İlk görüşme Karamollaoğlu'yla
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, altılı masanın 14 Kasım’da partisinin ev sahipliğinde yapacağı toplantı öncesinde, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyarette bulundu.
Altılı masayı oluşturan siyasi partilerin liderleri, 14 Kasım Pazartesi günü Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde bir araya gelecek.
Ali Babacan, bu toplantı öncesinde, siyasi parti genel başkanlarını ziyaret etmeye başladı. İlk ziyaretini Temel Karamollaoğlu’yla yapan Babacan, Karamollaoğlu ile bugün Saadet Partisi Genel Merkezi’nde bir araya geldi.
Ali Babacan, bugün saat 17:00’de de Gelecek Partisi Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’nu 8 Kasım’da DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı, 9 Kasım’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, 10 Kasım’da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret edecek.
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