Ali Babacan'dan Erdoğan'a: 'Madem keramet sizde, 2018’den beri kaç bakan değişti?'

26 Temmuz 2022 Salı, 18:06

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı canlı yayında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu için "Onlar o makamlara kendi layık oldukları için gelmediler. O makamlara getirildiler. Eğer onlara bakanlık verildiyse, başbakanlık verildiyse, hepsi onlara bir irade o makamları verdi. Onlar bunun kıymetini bilemedi" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın bu sözlerine Babacan'dan yanıt geldi. Babacan, Erdoğan'ın sözlerinin ardından sosyal medya üzerinden 5 Aralık 2021 tarihinde yaptığı bir konuşmanın videosunu paylaştı.

Sayın Erdoğan siz de ben de o makamlara gökten inmedik. Milletin iradesi ve partinin ortak aklı bizi göreve getirdi.



13 sene layıkıyla Dışişleri ve Ekonomi bakanlıkları yaptım.



Madem keramet sizde 2018’den beri kaç bakan değişti, buldunuz mu çare?



Halep oradaysa arşın burada. pic.twitter.com/6KDp8nUx8T — Ali Babacan (@alibabacan) July 26, 2022

Babacan sözkonusu videoya şu notu düşerek Erdoğan'a seslendi:

"Sayın Erdoğan siz de ben de o makamlara gökten inmedik. Milletin iradesi ve partinin ortak aklı bizi göreve getirdi. 13 sene layıkıyla Dışişleri ve Ekonomi bakanlıkları yaptım. Madem keramet sizde 2018’den beri kaç bakan değişti, buldunuz mu çare? Halep oradaysa arşın burada."

“MADEM BİR İŞ YAPMIYORDU NEDEN SENELERCE BERABER ÇALIŞTIN?”

Ali Babacan, 5 Aralık 2021 tarihinde yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:

"İnsanlar merak ediyor. 'Ey Erdoğan madem Ali Babacan bir iş yapmıyordu da neden bunca sene beraber çalıştınız?' diye soruyor. Sadece son 2 yılda 3 tane Hazine Bakanı değiştirdiniz. Aynı dönemde 4 tane Merkez Bankası Başkanı değiştirdiniz. Demek ki işinize gelmiyorsa sizi hiçkimse beraber çalışmaya zorlamıyor, zorlayamıyor. Üstelik insanlar Ali Babacan 2019'da istifa ettiğinde niçin kalması için ısrar ettiniz diye soruyor."

Sayın Erdoğan, gerçekten değmez. Şu 3 günlük dünyada dilinizi, ruhunuzu, zihninizi bu kadar kirletmenize değmez. Bu neyin hırsıdır? Hadi bizi geçtik de vaktiyle size inanıp, temiz siyaset hayaliyle size oy vermiş vatandaşlarımıza bugün herhalde bir özür borcunuz olmalı."