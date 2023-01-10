Ali Babacan'dan Devlet Bahçeli'ye yanıt: 'Hezeyanlarıyla işimiz olmaz, kendisini edebe davet ediyoruz'

Yayınlanma: 10.01.2023 - 16:40

Güncelleme: 10.01.2023 - 16:40

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis’teki grup toplantısında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın da aralarında bulunduğu muhalefet liderlerini hedef almıştı.

DEVA Partisi’nin anayasanın 66. maddesinde yer alan vatandaşlık tanımını yeniden ele almayı taahhüt etmesine tepki gösteren Bahçeli, DEVA’yı 'tulumba partisi' olarak nitelemiş, Babacan'a 'Türklük' üzerinden yüklenmişti.

Bahçeli, şöyle konuşmuştu:

Londra tefecilerinden, New York bankerlerinden ilhamını alıp İngiliz Muhipleri Cemiyeti'nin günümüz ayağına talip olan DEVA'nın başındaki zat, anayasanın 60. maddesini tartışmaya açma cüreti göstermiştir. Selamsız sabahsız Babacan, anayasamızın 66. maddesini çağımızın gereği olarak kapsayıcı bir anlayışla ele almayı teklif etmiştir. Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk'tür, Türk ananın veya babanın çocuğu Türk'tür, hiçbir Türk vatana bağlılıkla bağdaşmayan hiçbir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz.

DEVA'sı derdine kafi gelmeyen bu tulumba partisinin kurumsal iletişim başkanı da "Türklüğü çıkarıyor musunuz?" sorusuna "Doğru" yanıtını vermiştir. CHP'den tek bir itiraz gelmemiştir. İP'den tek bir tepki duyulmamıştır. DEVA'nın icazetli başkanını Türklüğün nesi ve neresi rahatsız etmektedir? Türklüğü anayasadan çıkarmayı cesedimizi çiğnemeden nasıl başaracaksınız?

BABACAN'DAN SERT YANIT: EDEBE DAVET ETTİ

Bahçeli’nin partisini hedef almasının ardından DEVA Genel Başkanı Ali Babacan’dan sosyal medya hesabından yanıt geldi.

"Bahçeli’nin hezeyanlarıyla bizim işimiz olmaz" diyen Babacan şöyle sözlerini sürdürdü:

"Tehdit ve hakaretten başka bir şey bilmeyenler bizi anlayamaz. Biz, milletimizin tümü için refah ve huzur diyeceğiz. Yolumuza adaletle devam edeceğiz. Kendisini sadece edebe davet ediyoruz."