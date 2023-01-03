Ali Babacan’dan Erdoğan’a yanıt
DEVA Partisi lideri Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomiye yönelik sözlerine yanıt vererek “Sayın Erdoğan, tek imzayla yönettiği ekonomiyi batırınca yine bizim dönemdeki başarılarla övünüyor. Rahat olsun. Krizden çıkış planı yine bizim elimizde. Kendisinin birkaç ay sonra bize devredeceği borçları da kapatacağız” dedi.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Memur-Sen’in bugün Ankara’da düzenlediği ‘Şözleşmeliye Kadro Şenliği’nde yaptığı konuşmada ekonomiye yönelik söylediği sözlere, sosyal medya hebasında yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
Babacan, Erdoğan'ın kendisine yönelik "Devlet vatandaşına borçlu olamaz dedik. Altılı masada içlerinden bir tanesi var, 'Devlet olarak bunu ödeyeceksin' diyen benim. Bu talimatı veren benim" ifadelerine tepki olarak "Rahat olsun. Krizden çıkış planı yine bizim elimizde" dedi.
Babacan, paylaşımda şunları kaydetti:
- Sayın Erdoğan, tek imzayla yönettiği ekonomiyi batırınca yine bizim dönemdeki başarılarla övünüyor. Rahat olsun. Krizden çıkış planı yine bizim elimizde. Kendisinin birkaç ay sonra bize devredeceği borçları da kapatacağız.
Sayın Erdoğan, tek imzayla yönettiği ekonomiyi batırınca yine bizim dönemdeki başarılarla övünüyor.— Ali Babacan (@alibabacan) January 3, 2023
Rahat olsun. Krizden çıkış planı yine bizim elimizde.
Kendisinin birkaç ay sonra bize devredeceği borçları da kapatacağız. https://t.co/T7F0H9PO6T
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