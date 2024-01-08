Ali Babacan'dan dikkat çeken 'İmamoğlu' paylaşımı

Yayınlanma: 08.01.2024 - 23:59

Güncelleme: 09.01.2024 - 00:06

Yerel seçim takvimine girilmesiyle siyasi partiler adayları tek tek açıklamaya devam ederken Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nde de hareketlilik yaşanıyor.

Son olarak Akdeniz illerinde adaylarını açıklayan DEVA Genel Başkanı Ali Babacan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Sosyal medyada seçim çalışmalarını bilgilendirmek maksadıyla paylaşımlarda bulunan Ali Babacan'ın "İmamoğlu" paylaşımı sosyal medyada büyük etkileşim aldı.

Yarın İmamoğlu ilçesini ziyaret etmesi beklenen Babacan, "İmamoğlu'na DEVA. 9 Ocak Salı günü Adana İmamoğlu'nda vatandaşlarımızla buluşacağız" diyerek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İmamoğlu'na DEVA



9 Ocak Salı günü Adana İmamoğlu'nda vatandaşlarımızla buluşacağız.



?? 9 Ocak Salı

?? İmamoğlu#TürkiyeyeDEVA pic.twitter.com/IXMBbqd6JX — Ali Babacan (@alibabacan) January 8, 2024

Babacan'ın paylaşımı sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar yorumlara İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraflarını koydu.

DEVA SEÇİME TEK BAŞINA GİRECEK

Genel seçimde Millet İttifakı'nda CHP listelerinden katılan DEVA, yerel seçimlere 81 ilde 'tek' katılma kararı almıştı. Babacan, bir gazetecinin "DEVA Partisi olarak 81 ilde aday çıkaracak mısınız?" sorusuna, "tüm ülke sathında seçimlere kendi adları ve logolarıyla katılacakları" şeklinde yanıt vermişti.