Ali Babacan'dan Yavaş ve İmamoğlu'na 'korkak' diyen Meral Akşener'e sert yanıt!

Yayınlanma: 21.12.2023 - 13:53

Güncelleme: 21.12.2023 - 13:54

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı kastederek "İkisi de korkup, milletin isteğini kabul etmediler" diyen İYİ Parti lideri Meral Akşener'in sözlerine tepkiler sürüyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Akşener'in bu açıklamasına, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında yanıt verdi.

Babacan, muhalefet bloğu olarak büyük bir inanç ve umutla girdikleri genel seçimlerde arzu ettikleri başarıyı yakalayamadıklarını; seçim sonuçlarının, sadece muhalefeti destekleyen seçmenlerde değil, aktif siyaset yapan birçok insanda da hayal kırıklığı ve umutsuzluk yarattığını vurguladı.

"GÜVEN OLUŞTURAMAZSINIZ"

Seçim sonrasında muhalefet partilerinin kendi iç tartışmaları ve partilerin birbirlerini suçlama yarışının, hayal kırıklığını daha da derinleştirdiğinin altını çizen Ali Babacan, şunları söyledi:

"Şurada seçime 3 ay kalmış, daha dün masada oturanların birbirleriyle ilgili neler söylediğini, neler yaptıklarını büyük bir hicapla izliyoruz. Bu tür tutumlar güven oluşturmaz. Dün elini tuttuğuna bugün 'düşman' derseniz güveni oluşturamazsınız; dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz güven oluşturamazsınız."