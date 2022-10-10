Ali Babacan'dan Erdoğan'a 'ulaşım desteği' tepkisi: 'Kahroluyorum'

10 Ekim 2022 Pazartesi, 22:30

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda "Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzak şehirlerde eğitim-öğretim gören öğrencilerimize okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacağız. Yılda 2 defa verilecek bu destek sayesinde yaklaşık 150 bin öğrencimizin ailelerinin yanına, onlara herhangi bir yük getirmeden gidip gelebilmesini temin etmeyi hedefliyoruz'' demişti.

BABACAN'DAN TEPKİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan'ın 'ulaşım vaadine' sert tepki gösterdi.

Babacan, “Böyle bir vaadi gördüğüme kahroluyorum. Çok değil 7-8 sene evvel yurtdışına eğitime gidecek gençlere desteği konuşuyorduk. Şimdi şehirler arası ulaşım için destek vermeyi gururla müjdeliyor Cumhurbaşkanı... Bu ülkenin evlatları bunu hak etmiyor” ifadelerini kullandı.