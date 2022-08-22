Ali Babacan'dan Erdoğan'ın enflasyon açıklamasına sert tepki: 'Onun dünyası Beştepe Harikalar Diyarı'

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 23:08

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası "Bugün itibariyle bütün dünya yüksek enflasyon gerçeği ve işsizlik tehdidiyle boğuşuyor. Türkiye ise, kendi ekonomik modeli sayesinde tarihinin en yüksek üretim, ihracat ve istihdam seviyelerine ulaşarak bu iki tehditten asıl yıkıcı olanın üstesinden gelmeyi peşinen başarmıştır" dedi.

Erdoğan, açıklamasının devamında "Enflasyon rakamlarımızın nominal olarak çok yüksek seyretmesi elbette üzüntü vericidir. Ama burada asıl dikkat edilmesi gereken, enflasyon düzeyinin genel ekonomi üzerinde yol açtığı sonuçlardır. Biz enflasyon rakamlarının insanlarımızın hayatındaki olumsuz etkilerini her kesimin gelir seviyesini yükselterek bertaraf etmeye çalışırken, aynı zamanda enflasyonu düşürecek tedbirleri de alıyoruz. Buna karşılık uzunca bir süredir enflasyonsuz ekonomik iklimde yaşamaya alışmış ülkelerde bizimkiyle mukayese edildiğinde daha küçük gözüken oranların etkileri çok daha derin ve yıkıcı hissediliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Deva Partisi lideri Ali Babacan, Erdoğan'ın enflasyonla ilgili sözlerine sert tepki gösterdi. Babacan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hayır, yaşadığımız gezegen olan Dünya'dan bahsetmiyor. Onun dünyası Beştepe Harikalar Diyarı, apayrı bir dünya. Bizim dünyamızın gerçekleriyle bağı kopmuş."