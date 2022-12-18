Ali Babacan'dan saldırı açıklaması

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin iki üyesine yönelik saldırı ile ilgili açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
18 Aralık 2022 Pazar, 11:36
Ali Babacan'dan saldırı açıklaması
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Kağıthane İlçe Başkanlığı’nın esnaf ziyareti sırasında bir şahıs tarafından parti üyeleri Talha Şahbaz ve Hasan Ünver’e bıçaklı ve yumruklu saldırıda bulunulmasına yönelik açıklama yaptı.

Babacan, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

“Bugün İstanbul Kağıthane’de partimizin teşkilat mensuplarına yapılan bıçaklı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda yaralanan arkadaşlarım Talha Şahbaz ve Hasan Ünver’e geçmiş olsun diliyorum. Meşru demokratik siyasetimize eşkiyalıkla karşılık verenlere pabuç bırakmayacağız.”

 


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