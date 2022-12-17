DEVA Partililere bıçaklı saldırı
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kağıthane ilçe teşkilatı üyelerine, esnaf ziyareti sırasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Olayda 2 kişi yaralanırken, DEVA İstanbul İl Başkanı Dr. Erhan Erol konunun emniyete bildirildiğini söyledi.
DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Erhan Erol, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide, Kağıthane teşkilatının esnaf ziyareti sırasında bir kişi tarafından yumruklu ve bıçaklı saldırıya uğradığını duyurdu. Üyelerinden Talha Şahbaz ve Hasan Ünver’in yaralandığını bildiren Erol, yapılan tedavinin ardından durumlarının iyi olduğunu söyledi.
Yaşananları sosyal medya hesabından aktaran Erol, "Şiddet kullanarak vazgeçirebileceklerini sananlar, yanıldıklarını anlayacaklar. Bizler doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz!" ifadelerini kullandı.
Erol'un paylaşımları şöyle:
"Kağıthane ilçe teşkilatımız esnaf ziyareti yaptığı sırada, motorlu bir şahıs tarafından teşkilatımıza bir saldırı gerçekleşmiştir. Önce yumrukla ardından da bıçakla saldıran şahıs, gençlik teşkilatımızdan Talha Şahbaz ve Hasan Ünver’in yaralanmasına sebep olmuştur.
Teşkilat mensuplarımızın tedavisi devam etmektedir. Olay emniyet güçlerine bildirilmiştir. Teşkilatımıza geçmiş olsun diyorum. Sürecin takipçisi olacağız.
Kağıthane ilçe teşkilatımıza yapılan saldırı sonucu yaralanan gençlerimizi ziyaret ettim. Durumlarının iyi olması sevindirici. Şiddet kullanarak vazgeçirebileceklerini sananlar, yanıldıklarını anlayacaklar. Bizler doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz!"
Kağıthane ilçe teşkilatımıza yapılan saldırı sonucu yaralanan gençlerimizi ziyaret ettim.— Dr. Erhan Erol (@drerhanerol) December 17, 2022
Durumlarının iyi olması sevindirici.
Şiddet kullanarak vazgeçirebileceklerini sananlar, yanıldıklarını anlayacaklar.
Bizler doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz! pic.twitter.com/AiA4pAgd5g
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