DEVA lideri Ali Babacan: Koskoca ülke Survivor setine döndü

11 Aralık 2022 Pazar, 17:59

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parti genel merkezinde 6 Aralık’ta düzenlediği basın toplantısıyla ‘Sosyal Politikalar Eylem Planı’nın ikincisini açıkladığı konuşmasının bir bölümünü sosyal medya hesabından yayınladı.

Babacan videoyu şu notla paylaştı:

“65-70 yaşlarında bir TIR şoförü ile sohbet ettim. ‘4.500 lira emekli maaşım var, şoförlük yapmazsam geçinebilmem mümkün değil’ dedi. Koskoca ülke Survivor setine döndü. Vatandaşlarımız kazandıkları 3 kuruş ile hayatta kalmaya çalışıyor. İş bulan da ek iş yapmadan geçinemiyor.”

65-70 yaşlarında bir tır şoförü ile sohbet ettim. "4.500 lira emekli maaşım var, şoförlük yapmazsam geçinebilmem mümkün değil" dedi.



Koskoca ülke Survivor setine döndü. Vatandaşlarımız kazandıkları 3 kuruş ile hayatta kalmaya çalışıyor.



İş bulan da ek iş yapmadan geçinemiyor. pic.twitter.com/w5AgfohWvl — Ali Babacan (@alibabacan) December 11, 2022

“NEREDE BU SOSYAL DEVLET?”

Videoda Babacan’ın şu konuşması yer alıyor:

“Bugün maalesef emeğin hakkı ödenmiyor. Derin bir yoksulluk cenderesinin içindeyiz arkadaşlar. Türkiye, üç kuruşla hayatta kalmaya çalışanların ülkesi oldu. Koskoca ülke Survivor setine döndü. Herkes üç kuruşluk kazancıyla sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar durmadan çalışarak hayatta kalmaya çalışıyor. Dün daha İstanbul’dan Ankara’ya gece dönerken, şöyle kısa bir mola verdik. Bir TIR şoförü geldi yanıma. Emekli, muhtemelen 65-70 yaşlarında. ‘Ben’ dedi, ‘Bu TIR şoförlüğünü yapmasam geçinmem mümkün değil’ dedi. ‘4 bin 500 lira emekli maaşı alıyorum’ dedi. ‘Geçinmek mümkün değil’ dedi. Böyle bir şey olabilir mi? Hani sosyal devlet nerede? Nerede bu sosyal devlet?”