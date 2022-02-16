Ali Babacan'dan uyarı: Bu bir acil durum, derhal bu tedbirleri alın

16 Şubat 2022 Çarşamba, 14:48

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık değerlendirme toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekonominin durumuna değinen Babacan, elektrik, doğalgaz ve akaryakıtta yapılan zamların her haneye ateş olarak düştüğüne dikkat çekerek "Hükümete çağrıda bulunuyorum, dar gelirli vatandaşlarımızı gıda, elektrik, doğal gaz, kömür ve benzeri temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat artışlarına karşı koruma maksadıyla özel bir destek programı oluşturun. Elektrik ve doğal gaz faturalarındaki vergileri derhal indirin. Çiftçilerimiz için gübre, tohum, ilaç, elektrik, mazot, yem gibi girdi maliyetlerindeki artışları telafi edecek özel bir destek programı oluşturun. Esnafımız için özel bir doğrudan destek, kredi ve garanti mekanizması oluşturun. İktidarın sebep olduğu enflasyon karşısında ezilen ihtiyaç sahibi ailelere, doğrudan gelir desteği sağlayın. Vurdumduymaz olmayın. Vatandaşlarımızın dayanacak gücü kalmadı. Hükümeti buradan tekrar uyarıyorum, bu bir acil durumdur. Derhal, ama derhal bu tedbirleri alın" çağrısı yaptı.

"KDV İNDİRİMİ İŞE YARAMAYACAK"

Enflasyona değinen Babacan, "Önümüzdeki ilk seçimlerden sonra biz enflasyonu, iktidarımızın en geç ikinci yılında tek ve düşük haneli rakamlara yeniden indiririz" diye konuştu.

Babacan, temel gıda ürünlerindeki KDV indiriminin de fazla bir işe yaramayacağını iddia ederek, "Gıda üreticilerinin girdilerinin çoğu yüzde 18 KDV oranına tabi. Girdileri tedarik ederken ödedikleri yüzde 18 KDV'yi, ürünlerini satarken aldıkları yüzde 1 KDV ile karşılamaları mümkün değil. Önce üreticinin girdilerindeki KDV'yi düşürün, sonra satış fiyatındaki KDV'yi düşürün. Vatandaşlarımızdan altın topluyorlar. 1.500 noktadan altın toplayacaklarmış. Sebebi ne? 'Getirin sisteme girsin. Siz önce güveni kazanın. Siz güveni sağlayamazsanız vatandaşlarımız getirip kaynaklarını gösterdiğiniz noktalara teslim etmez. Ülkede savaş mı var?" dedi.



Ekonomiyi yükseltmenin yolunun, eğitim ve hukuktan geçtiğini, Türkiye'de kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını yeniden tesis etmenin bir mecburiyet olduğunu söyleyen Babacan, "Türkiye'yi insan haklarına dayalı bir hukuk devleti haline getirmek gerçek bir beka meselesidir" ifadesini kullandı.

Eğitim konusunda da seçimlerden sonraki ilk 90 ve ilk 360 günde uygulayacakları eylem planını hazırladıklarını dile getiren Babacan, eğitimin her alanında kaybedilen fırsat eşitliğinin geri kazanılması gerektiğininin altını çizerek "Maddi durumu iyi olan ailelerin çocukları ile durumu olmayan ailelerin çocukları arasındaki makası daraltmak amacıyla DEVA Partisi iktidarında 'Eğitim Destek Banka Kartı' uygulamasını hayata geçireceğiz. Öğrenciler temel ihtiyaçlarını kendi tercihleri doğrultusunda karşılayabilecek" dedi.