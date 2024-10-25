Ali Babacan’ın A Takımı yenilendi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçen hafta sonu yapılan olağan büyük kongrenin ardından partinin yeni yönetimini belirledi. İşte yeni isimler...

Ali Babacan’ın A Takımı yenilendi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2024 - 16:21

Demokrasi ve Atılım Partisi'nde (DEVA) yeni oluşturulan genel başkanvekilliği görevine eski Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakçı getirildi.

Anayasa Mahkemesi eski üyesi Celal Mümtaz Akıncı hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Teşkilat İşleri Başkanlığı’nı Konya İl Başkanı Seyit Karaca üstlendi.

"GÖLGE BAKAN"

Meclis çalışmaları nedeniyle parti yönetiminde çok fazla yer almayan milletvekillerine “gölge bakan” görevi verildi. Yeni yönetimde 3 il başkanı yer aldı.

DEVA Partisi’nin yeni yönetimi şöyle...


Etiketler: #ali babacan #A Takımı

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