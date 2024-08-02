Ali Erbaş, Ayasofya'da minbere kılıçla çıktı

Yayınlanma: 02.08.2024 - 16:27

Güncelleme: 02.08.2024 - 16:31

Ayasofya minberine bir kez daha kılıçla çıkan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Önceki gün zalimlerin kurmuş oldakları kahpece tuzak neticesinde şehit olan Filistin davasının unutulmaz önderlerinden İsmail Heniyye kardeşimizin ruhunu şad eyle Yarabbi, mekanını cennet eyle Yarabbi" diye dua etti.

Erbaş, şu ifadeleri de kullandı:

"Buradan Ayasofya minberinden, İstanbul’un Fatihi Fatih Sultan Mehmed Han’ın bize emaneti, Akşemseddin hazretlerinin minberinden tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum ki, hiçbir zulüm ve haksızlık ebedi değildir. Zalimler her ne kadar kendilerini güçlü zannetseler de mutlaka yenileceklerdir, mutlaka mağlup olacaklardır"