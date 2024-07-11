Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 'yaz Kuran kurslarına' kaç çocuğun katıldığını açıkladı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Yaz Kur’an kurslarımıza devam eden çocuklarımızın sayısı 2 milyonu aştı” dedi.
Kur’an-ı Kerim’i okumasını bilmeyenlerin öğrenmesi tavsiyesinde bulunan Erbaş, “Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bunun kurslarını açıyoruz. Yaz Kur’an kurslarımız şu anda devam ediyor. Yaz Kur’an kurslarımıza devam eden çocuklarımızın sayısı 2 milyonu aştı. Gönlümüz istiyor ki şu kayıtlar devam ederken 3 milyonu bulalım. Kapılarımız, camilerimiz, Kur’an kurslarımız açık. Hocalarımız çocuklarımızı, gençlerimizi bekliyor” şeklinde konuştu.
Okullarda 'Seçmeli Kur’an-ı Kerim' ile 'Peygamber Efendimizin Hayatı' dersleri olduğunu hatırlatan Erbaş, ailelere çocuklarının bu dersleri seçmelerini tavsiye etti.
Konuşmasının ardından Kur’an kursunun yapımında emeği geçenlere teşekkür eden ve açılış kurdelesini kesen Erbaş, daha sonra beraberindekilerle Kur’an kursunu gezerek, yetkililerden bilgi aldı.
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