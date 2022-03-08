Ali Erbaş'a seslendi: 'Bir ülkede fakirler varsa o yöneticilere nefes almak haramdır' desin

08 Mart 2022 Salı, 10:28

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, geçen hafta vakıf tarafından düzenlenen toplantıda “zekatın muhtacın, zenginin malındaki hakkı olduğunu belirterek, zekat vermemenin kul hakkını ihlal anlamına geldiğini” söylemişti.

Erbaş'ın bu sözleri üzerine CHP Tekirdağ İl Başkanı Şener Zeynel Saygın'dan yanıt geldi. Saygın, Erbaş'a “Bütçeden en çok pay alanlardan olan Diyanet’in başındaki kişi, önce dini siyasete alet etmeden, iktidar borazanlığı yapmadan işini layıkıyla yerine getirsin. Sonra kul hakkı yiyenler, yetim hakkı yiyenler, milletin vergisini hiç edenler, açlık ve yoksulluk içinde olanlarla ilgili dinimiz ne diyor? Halkının açlığına, sefaletine göz yumanlara dinimiz ne diyor, onlarla ilgili konuşsun. Ondan sonra zekât vermeyen veya veremeyen insanlarla ilgili konuşma haddini kendinde bulsun" diye seslendi.

Sözlerini sürdüren Saygın, “Hangi dinde hangi kitapta milyonlarca liralık arabalarla gezmek, dolaşmak yazıyor, bunun hesabını versin Ali Erbaş. Zekat vermemek fakirin hakkını yemek diyeceğine, fakirliği ortadan kaldırmak tüm yöneticilerin sorumluluğudur. 'Bir ülkede fakirler varsa o yöneticilere nefes almak haramdır' desin. İşte o zaman 'Ali Erbaş samimidir' deriz. Zira lüks ve şatafat içinde, halkın parasının büyük bölümünü bünyesinde barındıran bir kurumun başındaki şahıs için çok iddialı sözler bunlar" ifadelerini kullandı.



