Diyanet, ulusal bayramlara program yapmadı
Diyanet, 2021 yılında da 10 Kasım ve ulusal bayramlarda program düzenlemedi. İlahiyatçı Prof. Filiz, “Atatürk’ün ruhuna Fatiha okumayı çok mu görüyorsunuz?” diyerek tepkisini gösterdi.
Yıllardır 10 Kasım’a ya da ulusal bayramlara denk gelen cuma günlerindeki hutbelerde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü anmayan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, 2021’de de hiçbir ulusal gün veya bayramda program düzenlemediği ortaya çıktı.
ÜÇ BAŞLIĞA AYIRDI
Diyanet’in 2021’e ilişkin faaliyet raporunda, yıl içinde gerçekleştirilen kurum içi ve dışı etkinliklerin yanı sıra dini ve ulusal bayramlardaki faaliyetlere de yer verildi. Buna göre Diyanet, programları “Dini gün ve geceler”, “milli gün ve geceler” ile “özel gün ve geceler” olarak ayırdı. “Dini gün ve geceler” başlığında, kandiller ve Kadir Gecesi’nde gerçekleştirilen programlar ve ayrıntıları aktarıldı. “Özel gün ve geceler” başlığında yalnızca “Muharremiye ve Kerbela Şehitleri’ni Anma Programı”na yer verildi. “Milli gün ve geceler” başlığında ise “Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü” ve “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” olmak üzere yalnızca iki program bulunması dikkat çekti. Raporda, ayrıca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü nedeniyle de hatim okunduğu aktarıldı.
"AYRIMCILIK YAPTI"
Ancak raporda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi ulusal bayramlar ile Atatürk’ün aramızdan ayrıldığı 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde hiçbir program düzenlememesi dikkat çekti. İlahiyatçı ve felsefeci Prof. Dr. Şahin Filiz, “Diyanet’in bayramlarımız arasında ayrımcılık yapma hakkı ve yetkisi yok” tepkisini gösterdi.
"TEHLİKELİ YAKLAŞIM"
Ulusal bayramların görmezden gelindiğini kaydeden Filiz, “Diyanet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin laik ve özerk bir kurumu olduğunu unutmuş. Milli bayramlardan birçoğunu yok sayıp işine geldiği birkaçını kutlamanın hiçbir mantıksal ve dinsel gerekçesi olamaz” dedi.
Filiz, “Milli ve dini bayramlar keyfi bir şekilde birbirinden ayrılıyor. Böylece, milli duygular ile dini duygular arasında ikilik çıkarılarak Türk halkı ikilemde bırakılıyor, toplumsal ayrışma körükleniyor. Tehlikeli bir yaklaşım, milletin ortadan ikiye bölünmesi sonucunu doğurur. Diyanet bu tür uygulamalardan vazgeçmeli ve bütün bayramlarımıza aynı ölçüde özen ve saygı göstermeli. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhuna bir Fatiha okumayı, dua etmeyi çok mu görüyorsunuz?”
VALİ KAPIDA KARŞILADI
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “İl Buluşmaları” kapsamında dün Kastamonu’ya gitti. Valiliği ziyaret eden Erbaş, Vali Avni Çakır tarafından kapıda karşılandı. Üniversite öğrencileriyle de bir araya gelen Erbaş, “Din eğitiminin daha nitelikli yapılabilmesi için neler yapabiliriz, hocalarımızın moral motivasyonu noktasında çalışmalar yapıyoruz” dedi.
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